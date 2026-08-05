Barbie 2 pod znakiem zapytania. Gwiazdy żądają fortuny za powrót

Sukces filmu Barbie z 2023 roku z pewnością zaskoczył wielu. Nawet samo Warner Bros., które początkowo bynajmniej nie planowało sequela.

Niemniej udany rajd obrazu, który miał swoją premierę 3 lata temu, skłonił producentów do zmiany zdania. I tutaj piętrzą się problemy. Czy Barbie 2 w ogóle powstanie? Okazuje się bowiem, że Warner Bros. bynajmniej nie zobligowało największych gwiazd obrazu do powrotu w kontynuacji. W efekcie pojawiła się konieczność negocjacji nowych kontraktów, co zdecydowanie nie jest łatwe. Zarówno Margot Robbie, jak i Ryan Gosling, a więc filmowi Barbie i Ken mają słono sobie liczyć za zgodę na ponowne wcielenie się we wspomniane postacie. W przypadku 45-letniego aktora mowa ma być nawet o wynagrodzeniu na poziomie 20 milionów dolarów oraz o partycypacji w zyskach. Gosling ma jednak po swojej stronie m.in. fakt, iż jako Ken był nawet nominowany do Oscara.

Ale na aktorkach problem się nie kończy, bo również reżyserka Barbie, Greta Gerwig, podpisała umowę na zaledwie jeden film. Teraz ona oraz współpracujący z nią Noah Baumbach mają już rzekomo mieć konkretny pomysł na sequel. Niemniej nie chcą przedstawić go Warner Bros. aż do momentu finalizacji umów. Tymczasem czas nagli, bo WB prawo do korzystania z marki Barbie ma jedynie do grudnia. Po tym terminie decyzyjny w temacie ponownie stanie się Mattel, producent zabawek z legendarną blondwłosą lalką. W praktyce mogłoby oznaczać to porzucenie projektu lub ewentualnie próby przemyślenia go na nowo.

GramTV przedstawia:

Tak o sprawie opowiadają Pam Abdy i Michael De Luca, prezesi Warner Bros.: Mamy umowę licencyjną z Mattel i przedstawiliśmy kilka znaczących ofert, próbując dopiąć niezbędne umowy i nakręcić kolejny film o Barbie. Niestety, jak dotąd nie udało nam się dojść do porozumienia. Kwestii Barbie 2 z pewnością nie ułatwiają też napięte harmonogramy najważniejszych osób stojących za potencjalną kontynuacją. Wszak Margot Robbie wystąpi w zaplanowanym na 2027 roku prequelu Ocean’s Eleven. Mówiło się, że w filmie tym zagrać ma również Gosling, ale finalnie na ekranie obok Robbie pojawi się Bradley Cooper. Mimo tego 45-latek nie może narzekać na brak zajęć – w przyszłym roku zagra on w Star Wars: Starfighter, podczas gdy w 2028 roku wcieli się w słynnego Ghost Ridera. Jeżeli zaś chodzi o Gretę Gerwig, to ta pomoże nam powrócić do bajkowej krainy za sprawą nadchodzącego Narnia: The Magician's Nephew.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

