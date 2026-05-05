Ekranizacja bestsellerowego fantasy najdroższym filmem Netflixa? Budżet godny największych blockbusterów

Radosław Krajewski
2026/05/05 18:10
Koszty produkcji tego filmu są ogromne. Nic więc dziwnego, że Netflix zapewni produkcji szeroką dystrybucję kinową.

Netflix szykuje projekt, który może przejść do historii kina i streamingu. Według najnowszych doniesień film Narnia: The Magician’s Nephew w reżyserii Grety Gerwig będzie najdroższą produkcją w historii platformy. Budżet widowiska ma przekraczać 320 milionów dolarów, co oznacza, że tytuł wyprzedza dotychczasowych rekordzistów, takich jak The Electric State (320 mln dolarów), Irlandczyk (około 200 mln dolarów), Czerwoną notę (200 mln dolarów) czy Gray Man (200 mln dolarów)

Opowieści z Narnii: Książę Kaspian
Informacje o skali inwestycji ujawnił Matt Belloni z podcastu The Town. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, Netflix podejmuje ogromne ryzyko finansowe, zwłaszcza że przez lata unikał szerokiej dystrybucji kinowej swoich największych produkcji. Tym razem sytuacja wygląda jednak inaczej.

Narnia: Siostrzeniec czarodzieja nie zadebiutuje jeszcze w tym roku. Niedawno Netflix ogłosił, że premiera zostanie opóźniona do lutego 2027 roku. Co istotne, firma zdecydowała się na długie okno kinowe dla nowej wersji Opowieści z Narni, które będzie wynosić aż 49 dni. Decyzja platformy może więc zaskakiwać, ale jednocześnie sugeruje zmianę podejścia do dystrybucji i próbę odzyskania części kosztów poprzez sprzedaż biletów.

Według branżowych doniesień Greta Gerwig miała mocno naciskać na szeroką premierę kinową, a nawet rozważać odejście z projektu, jeśli film nie trafi na duży ekran. Ostatecznie Netflix ustąpił, co może oznaczać początek większych zmian w strategii firmy.

W obsadzie znaleźli się młodzi aktorzy David McKenna i Beatrice Campbell, a także gwiazdy światowego kina, w tym Meryl Streep, Daniel Craig, Emma Mackey, Ciarán Hinds i Carey Mulligan.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/5/greta-gerwigs-narnia-is-the-most-expensive-movie-netflix-has-ever-made-which-means-320m-budget

