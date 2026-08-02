Vin Diesel zachwycony scenariuszem finału Szybkich i wściekłych. „Wciąż płaczę”

Kilka dni temu informowaliśmy, że prace nad Fast Forever, czyli finałową odsłoną serii Szybcy i wściekli, napotkały poważne przeszkody. Według nieoficjalnych informacji produkcja wciąż zmaga się z problemami budżetowymi, a twórcy szukają sposobu na ograniczenie kosztów bez rezygnowania z widowiskowego charakteru filmu.

Diesel nie kryje emocji. Przeczytał scenariusz Szybkich i wściekłych 11

Teraz głos w sprawie zabrał Vin Diesel, który opublikował w mediach społecznościowych wyjątkowo entuzjastyczny wpis po lekturze najnowszej wersji scenariusza autorstwa Michaela Lessliego.