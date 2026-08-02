Vin Diesel zachwycony scenariuszem finału Szybkich i wściekłych. „Wciąż płaczę”

Nowe doniesienia w sprawie powstającego w wielkich bólach filmu.
Kilka dni temu informowaliśmy, że prace nad Fast Forever, czyli finałową odsłoną serii Szybcy i wściekli, napotkały poważne przeszkody. Według nieoficjalnych informacji produkcja wciąż zmaga się z problemami budżetowymi, a twórcy szukają sposobu na ograniczenie kosztów bez rezygnowania z widowiskowego charakteru filmu.
Diesel nie kryje emocji. Przeczytał scenariusz Szybkich i wściekłych 11
Teraz głos w sprawie zabrał Vin Diesel, który opublikował w mediach społecznościowych wyjątkowo entuzjastyczny wpis po lekturze najnowszej wersji scenariusza autorstwa Michaela Lessliego.
Nie macie pojęcia… Kiedy nadejdzie 17 marca 2028 roku… Właśnie przeczytałem scenariusz Fast Forever autorstwa Mike’a Lessliego. To najlepszy scenariusz, jaki czytałem od dekad. Nadal płaczę.
Słowa aktora wyraźnie kontrastują z wcześniejszymi doniesieniami zza kulis. Według nich film wciąż nie jest gotowy do rozpoczęcia pełnej produkcji. Największym wyzwaniem pozostaje budżet, który ma znacząco przekraczać oczekiwania wytwórni Universal. Studio i twórcy próbują znaleźć kompromis pozwalający zachować skalę widowiska przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.
GramTV przedstawia:
Nie jest też tajemnicą, że scenariusz przechodził kolejne poprawki. Obecnie odpowiada za niego Michael Lesslie, natomiast powrót Louisa Leterriera na stanowisko reżysera nadal nie został oficjalnie potwierdzony.
Na razie Fast Forever pozostaje zaplanowane na 17 marca 2028 roku. Biorąc jednak pod uwagę wcześniejsze informacje o trudnościach produkcyjnych, nie brakuje głosów, że data premiery może jeszcze ulec zmianie. Wypowiedź Vina Diesela pokazuje jednak, że przynajmniej z jego perspektywy prace nad finałem jednej z największych serii kina akcji zmierzają w dobrym kierunku.
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