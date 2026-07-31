Dwa wielkie studia chcą wskrzesić Koszmar z ulicy Wiązów. Powstaną dwie konkurencyjne wersje kultowego horroru?

Warner Bros. i Paramount jednocześnie pracują nad powrotem Freddy'ego Kruegera. Jak to możliwe? Wszystko przez nietypowy podział praw do jednej z najsłynniejszych serii horrorów.

Wygląda na to, że Koszmar z ulicy Wiązów może doczekać się nie jednego, a dwóch nowych filmów. Według najnowszych doniesień zarówno Warner Bros., jak i Paramount Pictures rozwijają własne projekty osadzone w świecie kultowego horroru. Co najbardziej zaskakujące, oba studia robią to całkowicie legalnie.

Nietypowy podział praw doprowadził do wyścigu

Za niezwykłą sytuację odpowiada podział praw do marki. Paramount dysponuje prawami do dystrybucji filmu w Stanach Zjednoczonych, natomiast Warner Bros. kontroluje prawa międzynarodowe. To sprawia, że oba studia mogą równolegle przygotowywać własne wersje historii Freddy'ego Kruegera. Początkowo Paramount zakładał, że do czasu ukończenia filmu dojdzie już do planowanej fuzji z Warner Bros., co rozwiązałoby problem. Szefowie Warnera nie zamierzają jednak czekać i rozpoczęli prace nad własnym projektem.