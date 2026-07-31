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Dwa wielkie studia chcą wskrzesić Koszmar z ulicy Wiązów. Powstaną dwie konkurencyjne wersje kultowego horroru?

Jakub Piwoński
2026/07/31 15:30
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Warner Bros. i Paramount jednocześnie pracują nad powrotem Freddy'ego Kruegera. Jak to możliwe? Wszystko przez nietypowy podział praw do jednej z najsłynniejszych serii horrorów.

Wygląda na to, że Koszmar z ulicy Wiązów może doczekać się nie jednego, a dwóch nowych filmów. Według najnowszych doniesień zarówno Warner Bros., jak i Paramount Pictures rozwijają własne projekty osadzone w świecie kultowego horroru. Co najbardziej zaskakujące, oba studia robią to całkowicie legalnie.

Freddy Kruger
Freddy Kruger

Nietypowy podział praw doprowadził do wyścigu

Za niezwykłą sytuację odpowiada podział praw do marki. Paramount dysponuje prawami do dystrybucji filmu w Stanach Zjednoczonych, natomiast Warner Bros. kontroluje prawa międzynarodowe. To sprawia, że oba studia mogą równolegle przygotowywać własne wersje historii Freddy'ego Kruegera. Początkowo Paramount zakładał, że do czasu ukończenia filmu dojdzie już do planowanej fuzji z Warner Bros., co rozwiązałoby problem. Szefowie Warnera nie zamierzają jednak czekać i rozpoczęli prace nad własnym projektem.

GramTV przedstawia:

Według serwisu Puck Warner Bros. prowadzi rozmowy z Lee Croninem, reżyserem świetnie przyjętego Martwe zło: Przebudzenie, który miałby napisać scenariusz, wyreżyserować film i zostać jego producentem. Projekt ma być całkowicie nową interpretacją klasycznego horroru. Inaczej wygląda sytuacja po stronie Paramountu. Studio współpracuje z rodziną Wesa Cravena, dzięki czemu zyskało poparcie spadkobierców twórcy serii. Umowa ma jednak narzucać bardzo konkretne ograniczenia – nowa wersja ma być praktycznie wiernym remakiem oryginalnego Koszmaru z ulicy Wiązów z 1984 roku.

Oba studia liczą, że jako pierwsze rozpoczną produkcję, co może zmusić konkurencję do porzucenia własnych planów. Na razie nie wiadomo, czy ostatecznie powstaną dwie konkurencyjne wersje kultowego horroru, ale już sam fakt, że dwa hollywoodzkie giganty jednocześnie walczą o Freddy'ego Kruegera, należy do najbardziej nietypowych sytuacji w historii współczesnego kina. Co ciekawe, doniesienia o rywalizacji dwóch studiów pojawiają się w momencie, gdy Hollywood żyje spekulacjami na temat możliwego przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount. Gdyby transakcja rzeczywiście doszła do skutku, oba projekty mogłyby ostatecznie trafić pod skrzydła jednego właściciela.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/30/warner-bros-and-paramount-are-making-competing-a-nightmare-on-elm-street-remakes-before-their-merger-closess

Tagi:

Popkultura
film
horror
remake
prawa
Paramount
Freddy Krueger
Warner Bros.
Koszmar z ulicy Wiązów
prawa do marki
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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