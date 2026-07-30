Szybcy i wściekli 11 mają poważny problem. „Film jest zbyt drogi”

Choć Vin Diesel sugerował niedawno w mediach społecznościowych, że zdjęcia do Szybkich i wściekłych 11 już trwają, komunikat ten został mylnie zinterpretowany. Wygląda na to, że rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Nowych informacji o kulisach produkcji dostarczył Alan Ritchson, który ma powrócić w finałowej odsłonie serii.

Budżet stał się największym wyzwaniem

W rozmowie w podcaście Happy Sad Confused aktor przyznał, że prace nad filmem utknęły przez kwestie finansowe.