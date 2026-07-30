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Szybcy i wściekli 11 mają poważny problem. „Film jest zbyt drogi”

Jakub Piwoński
2026/07/30 14:30
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Finał kultowej serii wciąż zmierza do kin, ale prace nad produkcją napotkały poważne przeszkody.

Choć Vin Diesel sugerował niedawno w mediach społecznościowych, że zdjęcia do Szybkich i wściekłych 11 już trwają, komunikat ten został mylnie zinterpretowany. Wygląda na to, że rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Nowych informacji o kulisach produkcji dostarczył Alan Ritchson, który ma powrócić w finałowej odsłonie serii.

Vin Diesel
Vin Diesel

Budżet stał się największym wyzwaniem

W rozmowie w podcaście Happy Sad Confused aktor przyznał, że prace nad filmem utknęły przez kwestie finansowe.

Rozmawiamy o tym cały czas i jestem częścią tych rozmów. Przed nami jest wiele przeszkód. Ten film jest bardzo drogi – wręcz zbyt drogi. W obecnej formie nie ma to większego sensu. Trzeba znaleźć bardziej efektywny sposób realizacji, jednocześnie zachowując skalę, do której przyzwyczaiła widzów ta seria. Stoimy przed naprawdę trudnym wyzwaniem i wszyscy próbują je rozwiązać.

Mimo problemów Ritchson nie ma wątpliwości, że film ostatecznie powstanie.

Powstanie jeszcze jedna część i myślę, że będzie świetna. Teraz chodzi po prostu o rozwiązanie kilku naprawdę dużych problemów.

GramTV przedstawia:

Według wcześniejszych doniesień studio Universal miało zażądać znaczącego obniżenia kosztów produkcji. Mówi się, że twórcy muszą znaleźć oszczędności sięgające nawet 140 milionów dolarów, a scenariusz przez długi czas pozostawał niedokończony.

Szybcy i wściekli 11 mają domknąć historię rozpoczętą w Szybkich i wściekłych 10, której finał zakończył się efektownym cliffhangerem z Dominikiem Toretto i jego synem uwięzionymi na zapadającej się tamie. Wieloletnie opóźnienie produkcji może jednak sprawić twórcom dodatkowy problem – w filmowym świecie od tamtych wydarzeń minie zaledwie chwila, podczas gdy odtwórca roli młodego Briana zdąży wyraźnie dorosnąć. Na ten moment Universal wciąż planuje premierę Szybkich i wściekłych 11 na 17 marca 2028 roku, choć studio nie ogłosiło jeszcze oficjalnej obsady ani rozpoczęcia zdjęć.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/29/fast-furious-11-is-too-expensive-to-make-and-currently-solving-some-big-problems-still-seemingly-set-for-2028-release

Tagi:

Popkultura
sequel
aktor
produkcja
Szybcy i wściekli
Vin Diesel
Alan Ritchson
Szybcy i wściekli 11
kino akcji
problemy
nowy film
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
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