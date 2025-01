Gwiezdne wojny sięgają po wielką gwiazdę w nowym filmie. To on uratuje Star Wars?

Takiego ogłoszenia raczej nikt się nie spodziewał. Serwis The Hollywood Reporter przekazał, ze Ryan Gosling dołączy do serii Gwiezdne wojny w nowym kinowym filmie, którego reżyserią zajmie się Shawn Levy, czyli twórca Deadpool & Wolverine. Jeszcze na początku bieżącego miesiąca pojawiły się doniesienia, że prace nad niezatytułowanym jeszcze filmem postępują w szybkim tempie, a reżyser zaproponował jedną z głównych ról „znanemu aktorowi z najwyższej półki”. Fani myśleli, że chodzi o Ryana Reynoldsa lub Hugh Jackmana, ale okazało się, że propozycja poszła do niedoszłej gwiazdy Marvela.

Ryan Gosling dołączy do Gwiezdnych wojen w nowym filmie reżysera Deadpool & Wolverine

Ryana Goslinga raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, ale to aktor znany z takich hitów, jak Barbie, La La Land, czy ubiegłorocznego Kaskadera. Aktor obecnie zaangażowany jest tylko w jeden projekt, czyli film science fiction Project Hail Mary, do którego zdjęcia zakończyły się jeszcze w tym roku. Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, ze w produkcji znajduje się Barbie 2, do której to serii Gosling powinien powrócić w roli Kena.