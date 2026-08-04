Bobby Kotick może zaliczyć wielki powrót. Kontrowersyjny były szef Activision w... Paramount?

Jeżeli jednak fuzja stanie się faktem, to propozycję dołączenia do rady nadzorczej ogromnego tworu miałby otrzymać właśnie Bobby Kotick. 62-latek to założyciel Activision, na którego czele stał przez ponad 30 lat. Zarówno w czasach, gdy Acti było tworem niezależnym, jak i już po połączeniu z Blizzardem. Dopiero gdy firmę przejął Microsoft, Kotick po tym, jak pomógł w przeprowadzeniu transakcji, w 2023 roku ustąpił ze stanowiska, przechodząc na emeryturę. Niewykluczone jednak, że potencjalna propozycja wejścia na wysoki szczebel Paramount zachęciłaby Amerykanina do powrotu do pracy.

Warto jednak pamiętać, iż sam Kotick był jedną z bardziej kontrowersyjnych, a przy tym nielubianą przez graczy postaci w branży m.in. z uwagi na duży nacisk na zysk i mikrotransakcje, przedmiotowe traktowanie zasłużonych marek czy też liczne afery m.in. związane z molestowaniem w Activision i jego tuszowaniem. Co ciekawe, sam Kotick wyjawił niedawno, iż w przeszłości starał się, by to szef XBOX-a, Phil Spencer, został jego następcą w Activision Blizzard.