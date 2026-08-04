Bobby Kotick może zaliczyć wielki powrót. Kontrowersyjny były szef Activision w... Paramount?

Nadal w branży rozrywkowej. Ale już niekoniecznie powiązanej stricte z grami.
Od Activision do Paramount?
Te sensacyjne wieści podał The Wall Street Journal. Rzeczony dziennik wspomina o sytuacji wewnątrz Paramount Pictures, które od wielu miesięcy stara się sfinalizować przejęcie Warner Bros. Discovery. Na razie bezskutecznie, bo protest kilkunastu amerykańskich stanów sprawił, iż dojdzie do procesu proces antymonopolowego. Dopiero wydany w tej sprawie wyrok przesądzi o tym, czy jeden gigant szeroko pojętej branży mediów będzie mógł połączyć się z innymi gigantem. Mowa tutaj o sprawie na tyle dużej, że bez wątpienia odciśnie ona swoje piętno na całym amerykańskim showbiznesie.