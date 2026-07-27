To już oficjalne. Marvel znalazł nowego Ghost Ridera

Plotki w końcu dobiegły końca. Marvel Studios potwierdziło, że gwiazda Barbie, La La Land i Projekt Hail Mary wcieli się w nowego Ghost Ridera.

To jedna z tych informacji, na które fani Marvela czekali od dawna. Podczas panelu na San Diego Comic-Con potwierdzono, że Ryan Gosling oficjalnie dołącza do Marvel Cinematic Universe. Trzykrotnie nominowany do Oscara aktor zagra Ghost Ridera, a jego solowy film trafi do kin w 2028 roku.

Ghost Rider wraca na wielki ekran

Za reżyserię filmu odpowie Shawn Levy, który ponownie połączy siły z Goslingiem po realizacji Star Wars: Starfighter. Scenariusz przygotuje Jonathan Tropper, również współpracujący wcześniej z duetem przy nadchodzącym widowisku z uniwersum Gwiezdnych wojen.