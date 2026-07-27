Zaloguj się lub Zarejestruj

To już oficjalne. Marvel znalazł nowego Ghost Ridera

Jakub Piwoński
2026/07/27 07:30
0
0

Plotki w końcu dobiegły końca. Marvel Studios potwierdziło, że gwiazda Barbie, La La Land i Projekt Hail Mary wcieli się w nowego Ghost Ridera.

To jedna z tych informacji, na które fani Marvela czekali od dawna. Podczas panelu na San Diego Comic-Con potwierdzono, że Ryan Gosling oficjalnie dołącza do Marvel Cinematic Universe. Trzykrotnie nominowany do Oscara aktor zagra Ghost Ridera, a jego solowy film trafi do kin w 2028 roku.

Ryan Gosling
Ryan Gosling

Ghost Rider wraca na wielki ekran

Za reżyserię filmu odpowie Shawn Levy, który ponownie połączy siły z Goslingiem po realizacji Star Wars: Starfighter. Scenariusz przygotuje Jonathan Tropper, również współpracujący wcześniej z duetem przy nadchodzącym widowisku z uniwersum Gwiezdnych wojen.

Ghost Rider to jeden z najbardziej rozpoznawalnych antybohaterów Marvela. Najpopularniejszym wcieleniem postaci jest Johnny Blaze – motocyklowy kaskader, który sprzedaje duszę i staje się nadprzyrodzonym Duchem Zemsty. Na dużym ekranie bohatera dwukrotnie zagrał Nicolas Cage – w filmach Ghost Rider z 2007 roku oraz Ghost Rider: Spirit of Vengeance z 2011 roku. Obie produkcje zarobiły łącznie ponad 361 milionów dolarów na całym świecie. Od lat mówi się o wskrzeszeniu marki.

GramTV przedstawia:

Dla Ryana Goslinga będzie to pierwsza rola w MCU. Co ciekawe, aktor miał pierwotnie wystąpić w tajemniczym projekcie Danielsa (twórców Wszystko wszędzie naraz), jednak zrezygnował z niego z powodu konfliktu terminów. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną było właśnie zaangażowanie w film o Ghost Riderze.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://deadline.com/2026/07/ryan-gosling-ghost-rider-marvel-comic-con-1237003726/

Tagi:

Popkultura
Marvel
science fiction
aktor
MCU
Ryan Gosling
Kevin Feige
Ghost Rider
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112