Ocean’s Eleven dostanie prequel. Margot Robbie i Bradleya Coopera w głównych rolach

O nowym filmie z serii Ocean’s Eleven mówi się już od dłuższego czasu, ale dotychczas liczyliśmy głównie na kontynuację głównej serii. Ta zapowiedź to coś zupełnie innego. Powstanie bowiem prequel serii i ma już nawet swoje gwiazdy.

Ocean’s Eleven dostanie prequel

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w 2026 roku, choć pierwotnie planowano je już pod koniec 2023 roku. Początkowo reżyserem miał być Jay Roach (Spotlight, Trumbo), ale zastąpił go Lee Isaac Chung – twórca tegorocznych Twisters. Za kamerą stanie Linus Sandgren (La La Land, Babylon), a w głównych rolach zobaczymy Margot Robbie i Bradleya Coopera – wcześniej do tej roli typowany był Ryan Gosling. Za scenariusz odpowiada Carrie Solomon, autorka komedii romantycznej Netfliksa Sprawa rodzinna.