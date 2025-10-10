Zaloguj się lub Zarejestruj

Ocean’s Eleven dostanie prequel. Margot Robbie i Bradleya Coopera w głównych rolach

Jakub Piwoński
2025/10/10 10:20
Studio wierzy, że ta marka jest wciąż rozpoznawalna.

O nowym filmie z serii Ocean’s Eleven mówi się już od dłuższego czasu, ale dotychczas liczyliśmy głównie na kontynuację głównej serii. Ta zapowiedź to coś zupełnie innego. Powstanie bowiem prequel serii i ma już nawet swoje gwiazdy.

Ocean’s Eleven dostanie prequel

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w 2026 roku, choć pierwotnie planowano je już pod koniec 2023 roku. Początkowo reżyserem miał być Jay Roach (Spotlight, Trumbo), ale zastąpił go Lee Isaac Chung – twórca tegorocznych Twisters. Za kamerą stanie Linus Sandgren (La La Land, Babylon), a w głównych rolach zobaczymy Margot Robbie i Bradleya Coopera – wcześniej do tej roli typowany był Ryan Gosling. Za scenariusz odpowiada Carrie Solomon, autorka komedii romantycznej Netfliksa Sprawa rodzinna.

GramTV przedstawia:

Według źródeł Deadline i Showbiz411, nowy film zatytułowany Oceans opowie historię rodziców Danny’ego Oceana, bohatera granego niegdyś przez George’a Clooneya. Robbie i Cooper wcielą się w małżeństwo, które uczy swoje dzieci – młodego Danny’ego i Debbie (późniejsza bohaterka Ocean’s 8) – sztuki perfekcyjnych kradzieży. Akcja filmu ma rozgrywać się w 1962 roku podczas Grand Prix Monako, a całość określana jest jako stylowy, oldschoolowy film sensacyjny w klimacie Hitchcocka.

Co ciekawe, prequel nie jest jedynym projektem z tej serii w planach. George Clooney niedawno potwierdził, że w przyszłym roku rozpocznie zdjęcia do Ocean’s 14 z Julią Roberts, Bradem Pittem i Mattem Damonem. Oznacza to, że Warner Bros. przygotowuje aż dwa nowe filmy z uniwersum Ocean’s – prequel i sequel. Studio liczy, że marka jest wciąż rozpoznawalna.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


