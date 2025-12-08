Po 31 latach jeden z twórców żegna się z Tekkenem. Co dalej z serią?

Katsuhiro Harada, którego obecność w serii Tekken była widoczna od samego początku – najpierw jako aktor głosowy Marshalla Lawa, Kunimitsu i Yoshimitsu, a później jako producent – ogłosił, że po 31 latach pracy opuści Bandai Namco Entertainment wraz z końcem 2025 roku. Decyzja ta była poprzedzona spekulacjami fanów, które pojawiły się na początku roku, gdy deweloper sygnalizował w mediach społecznościowych możliwość współpracy z innymi studiem.

Tekken – Harada odchodzi z Bandai Namco

Harada podjął decyzję po obserwacji losów swoich bliskich przyjaciół, którzy przechodzili na emeryturę lub odchodzili z życia. Skonsultował się również z Kenem Kutaragim, ojcem PlayStation, co ugruntowało jego plan skoncentrowania się na pozostałym czasie i stopniowe przekazanie obowiązków zespołowi TEKKEN Project. Twórca żegna się z marką, ale pozostaje aktywny – udostępnił godzinną kompilację muzyki z serii na Soundcloud i zostanie zaproszony jako gość na finały Tekken World Tour pod koniec stycznia.

