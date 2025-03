Baldur’s Gate 3 z prezentacją 4 ostatnich nowych podklas. Zobaczcie materiał wideo

Na sam koniec opowiedziano o Pieśni Klingi, czyli „wysublimowanej sztuce” łączącej magię i fechtunek. To właśnie dzięki niej magowie są w stanie łączyć zaklęcia z „finezyjną walką mieczem”. Larian Studios informuje, że Pieśniarze Klingi wyróżniają się przede wszystkim szybkością, gracją oraz skupieniem, a dzięki naturalnej płynności ruchów mogą „pewnie tańczyć pośród wrogów”, zyskując przy tym premierę do rzutów obronnych na Kondycję.

Belgijski zespół niestety nie ujawnił, kiedy aktualizacja numer 8 trafi w ręce graczy. Od jakiegoś czasu dostępna jest jednak testowa wersja wyczekiwanego przez fanów Baldur’s Gate 3 patcha.

Na koniec przypomnijmy, że pełna wersja Baldur’s Gate 3 zadebiutowała na rynku w sierpniu 2023 roku. Obecnie gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Baldur’s Gate 3 – Z godnością i humorem.