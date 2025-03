Baldur’s Gate 4 nadchodzi? Hasbro ma wkrótce opowiedzieć o przyszłość serii

Po ogromnym sukcesie Baldur’s Gate 3 zapowiedź kolejnej odsłony serii wydaje się tylko kwestią czasu. Potwierdza to również wypowiedź Dana Ayouba, czyli starszego wiceprezydenta ds. gier cyfrowych w Hasbro. Przedstawiciel amerykańskiego przedsiębiorstwa w rozmowie z redakcją IGN potwierdził bowiem, że firma zastanawia się wewnętrznie nad przyszłością marki, a „w dość krótkim czasie” fani mogą spodziewać się pewnych szczegółów.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że reżyserka Dragon Age: The Veilguard może stworzyć Baldur’s Gate 4 . Już w zeszłym roku poinformowano bowiem, że kolejna odsłona popularnej serii RPG nie zostanie wyprodukowana przez Larian Studios. Niedługo – jak się okazuje – powinniśmy natomiast otrzymać oficjalne szczegóły na temat przyszłości marki Baldur’s Gate.

Przedstawiciel Hasbro zapewnia również, że on sam „nie stroni od wyzwań”, a trzeba przyznać, że stworzenie gry na miarę Baldur’s Gate 3 bez Larian Studios to nie lada wyzwanie. Dlatego też Ayoub ma nadzieję, że firma będzie dalej „podnosić poprzeczkę”, zwłaszcza że deweloperzy przedstawili już „kilka naprawdę interesujących pomysłów”. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na pierwsze konkrety dotyczące kolejnej odsłony serii Baldur’s Gate.

Na koniec przypomnijmy, że pełna wersja Baldur’s Gate 3 zadebiutowała na rynku w sierpniu 2023 roku. Obecnie gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Baldur’s Gate 3 – Z godnością i humorem.