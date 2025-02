Baldur’s Gate 3 z prezentacją 4 nowych podklas. Zobaczcie materiał wideo od Larian Studios

Na dobry początek Larian Studios postanowiło zaprezentować graczom barda, barbarzyńcę, kleryka oraz druida. Zgodnie z przekazanymi informacjami pierwsza z wymienionych podklas „oczaruje zarówno przyjaciół, jak i wrogów”. Bard będzie mógł m.in. wzmacniać swoich kompanów tymczasowymi punktami wytrzymałości, a także zauroczyć przeciwników i zmusić ich do ucieczki czy upuszczenia broni.

Nieco ponad dwa tygodnie temu testowa wersja aktualizacji numer 8 do Baldur’s Gate 3 doczekała się kilku zmian . Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nadchodzący patch wprowadzi do hitowego RPG m.in. podklasy dla wszystkich 12 klas postaci. W sieci pojawił się tymczasem materiał wideo, który pozwala bliżej przyjrzeć się czterem nowym opcjom rozwoju bohatera w produkcji Larian Studios.

Następnie przedstawiono Kleryków z Domeny Śmierci, którzy „lubują się w śmierci i rozkładzie” . Zgodnie z przekazanymi informacjami będą oni mieli do dyspozycji nekrotyczne zaklęcia oraz „trzy nowe sztuczki” związane z nekromancją. Wspomniana klasa będzie mogła również wysadzać pobliskie zwłoki, które zadadzą dodatkowe obrażenia.

Na sam koniec zaprezentowano Druidów z Kręgu Gwiazd. Czerpiąc moc z blasku gwiazd, będą oni mogli wzmacniać swoje zdolności lecznicze, strategiczne i bojowe. Wszystko za sprawą przywoływania gwiezdnych form odzwierciedlających Uzdrawiający Kielich, Mądrego Smoka, lub Promienistego Astralnego Łucznika. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, jak Druid z Kręgu Gwiazd radzi sobie w akcji.

W najbliższym czasie Larian Studios zamierza omówić również 8 pozostałych podklas. Warto więc uważnie śledzić materiały wideo publikowanego przez belgijskie studio. Aktualizacja numer 8 wprowadzi jednak do Baldur’s Gate 3 nie tylko nowe opcje rozwoju postaci, ale także m.in. tryb fotograficzny czy też funkcję cross-play.

Na koniec przypomnijmy, że gra Baldur’s Gate 3 dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Baldur’s Gate 3 – Z godnością i humorem.