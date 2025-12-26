Zaloguj się lub Zarejestruj

Najnowsza aktualizacja do gry Automobilista 2 dodaje niespodziewanie tor Pocono Raceway

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/26 14:30
Aktualizacja 1.6.9 do Automobilista 2 zawierająca nowy tor jest już dostępna na PC.

W przypadku Automobilista 2 często trudno przewidzieć, co trafi do gry w następnej kolejności. Tytuł oferuje wyjątkowo szeroką gamę klas pojazdów i mniej znanych obiektów wyścigowych, co stanowi jeden z jego największych atutów, ale jednocześnie sprawia, że plany deweloperów są niemal niemożliwe do odgadnięcia, a Ci rzadko kiedy dokładnie informują o swoich poczynaniach. Tak też było w tym przypadku, ale warto dodać, że aktualizacja oprócz hiespodziewanego owalnego toru Pocono Raceway, dodała także roboczą wersję nowego HUD-u oraz najnowsze pakiety DLC.

Automobilista 2
Automobilista 2

Automobilista 2 z zaskakującą aktualizacją

Wśród nowości znalazł się też opcjonalny pakiet Supercars Pt2, wyceniony na 7,99 dolarów, który zawiera samochody Maserati GT2 Stradale, Audi R8 V10 GT, Dodge Viper ACR oraz Aston Martin Valkyrie. Do gry trafił również zestaw stockowych samochodów w stylu NASCAR (oficjalnie nie nazywanych w ten sposób), dostępnych bezpłatnie dla posiadaczy lub nabywców pakietu Racin’ USA Expansion Pack. Z kolei gracze, którzy zakupią pakiet Nürburgring 2025, otrzymują dostęp do konfiguracji Touristenfahrten.

Największym zaskoczeniem aktualizacji jest jednak dodanie Pocono Raceway do listy torów Automobilista 2. Zlokalizowany w Long Pond w Pensylwanii owal znany jako “The Tricky Triangle” słynie z nietypowego układu oraz obiektu sanitarnego Long John, oferującego ponad 1000 kabin toaletowych. Aktualizacja zawiera także historyczną wersję owalnej konfiguracji toru Fontana. Zgodnie z dotychczasową praktyką, cała nowa płatna zawartość DLC będzie dostępna do bezpłatnego testowania przez ograniczony czas – według twórców do początkowych dni 2026 roku.

Poza nową zawartością aktualizacja wprowadziła również roboczą wersję nowego HUD-u, dalsze poprawki zachowania opon, tryb swobodnej kamery oraz zmiany w nazewnictwie bolidów jednomiejscowych:

  • F Reiza to teraz F-V8 Gen.3
  • Formula Ultimate Gen.1 to teraz F-Hybrid Gen.2
  • Formula Ultimate Gen.2 to teraz F-Hybrid Gen.3
