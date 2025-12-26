Najnowsza aktualizacja do gry Automobilista 2 dodaje niespodziewanie tor Pocono Raceway

W przypadku Automobilista 2 często trudno przewidzieć, co trafi do gry w następnej kolejności. Tytuł oferuje wyjątkowo szeroką gamę klas pojazdów i mniej znanych obiektów wyścigowych, co stanowi jeden z jego największych atutów, ale jednocześnie sprawia, że plany deweloperów są niemal niemożliwe do odgadnięcia, a Ci rzadko kiedy dokładnie informują o swoich poczynaniach. Tak też było w tym przypadku, ale warto dodać, że aktualizacja oprócz hiespodziewanego owalnego toru Pocono Raceway, dodała także roboczą wersję nowego HUD-u oraz najnowsze pakiety DLC.

Automobilista 2 z zaskakującą aktualizacją

Wśród nowości znalazł się też opcjonalny pakiet Supercars Pt2, wyceniony na 7,99 dolarów, który zawiera samochody Maserati GT2 Stradale, Audi R8 V10 GT, Dodge Viper ACR oraz Aston Martin Valkyrie. Do gry trafił również zestaw stockowych samochodów w stylu NASCAR (oficjalnie nie nazywanych w ten sposób), dostępnych bezpłatnie dla posiadaczy lub nabywców pakietu Racin’ USA Expansion Pack. Z kolei gracze, którzy zakupią pakiet Nürburgring 2025, otrzymują dostęp do konfiguracji Touristenfahrten.