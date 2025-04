Larian żegna się z Baldur’s Gate 3 — ostatnia aktualizacja gry promowana zabawną animacją

Patch 8 to nie tylko symboliczne pożegnanie, ale także solidny zestaw nowości. Do gry trafił długo wyczekiwany tryb fotograficzny, 12 nowych podklas (po jednej dla każdej klasy), a także międzyplatformowa rozgrywka na PC, Macu, PlayStation i Xboxie. Posiadacze Xbox Series S doczekali się też wreszcie trybu kooperacji na podzielonym ekranie. Jedną z ciekawszych nowości fabularnych jest rozszerzenie dialogów dla klasy Oathbreaker Knight, które uwzględniają interakcje z nowym Oath of the Crown Paladinem.

Choć Baldur’s Gate 3 to wciąż świeży hit, Larian jak na razie nie planuje oczywistego i oczekiwanego ruchu, jakim byłaby kontynuacja gry. Kolejna gra studia będzie „duża, ambitna i zupełnie nowa” — bez związku z marką Dungeons & Dragons. Tymczasem marka Baldur’s Gate może jeszcze powrócić — jednak już nie w rękach Larian, a innego dewelopera, którego wyznaczy Wizards of the Coast. Zespół Larian „wraca do swojej jaskini” — jak powiedział Vincke — by pracować nad kolejnym wielkim projektem.