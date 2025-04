Baldur’s Gate 3 z ostatnią dużą aktualizacją. Nowości już dostępne

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Larian Studios udostępniło ostatnią dużą aktualizację do Baldur’s Gate 3. Patch 8 wprowadza szereg długo wyczekiwanych nowości, takich jak tryb fotograficzny, funkcję cross-play, a także nowe podklasy.

Baldur’s Gate 3 - koniec rozwoju ze strony Larian Studios

Wraz z aktualizacją do Baldur’s Gate 3 trafiło 12 nowych podklas - po jednej dla każdej istniejącej już wcześniej klasy postaci. Każda z nich posiada unikalne umiejętności, efekty i czary. Szczególnie wyróżnia się The Oathbreaker Knight, który otrzymał dodatkowe kwestie dialogowe powiązane z nowym Oath of the Crown Paladin.