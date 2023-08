Baldur's Gate 3 z poważnym błędem. Problemy z zapisywaniem savów. Jest kilka rozwiązań

Larian Studios jest świadome problemu i zaktualizowało swoją stronę z pomocą, dodając kilka możliwych rozwiązań problemu. Jest wśród nich wyłączenie usługi Windows Defender, usunięcie folderu LevelCache w przypadku uszkodzonych plików oraz weryfikacja plików lokalnych. Wielu grającym udało się też uniknąć problemu, kiedy wyłączyli w opcjach gry synchronizację z chmurą, a to ustawienie jest domyślne i to właśnie przerzucanie plików do i z chmury, powodowało awarię gry.

Baldur's Gate 3 z poważnym błędem

Trudno powiedzieć, jak powszechny jest ten błąd, ale przy ilości sprzedanych egzemplarzy, może wydawać się poważnym problemem. Szczęśliwie jest sposób na obejście utrudnień, a Larian zapewne już pracuje nad aktualizacją, eliminująca usterkę.