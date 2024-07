Baldur’s Gate 3 otrzyma ponad 1000 poprawek. Mamy wstępną listę zmian i nowości

Zgodnie z przekazanymi informacjami testy aktualizacji numer 7 do Baldur’s Gate 3 rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu, ale Larian Studios nie ujawniło konkretnej daty . Belgijski zespół wyjaśnia, że powodem opóźnienia jest niespodziewany problem. W trakcie eliminowania jednego z błędów pojawił się bowiem kolejny bug, przez który pasywne rzuty kostką nie działają prawidłowo, co deweloperzy starają się teraz naprawić.

W zeszłym tygodniu Larian Studios podzieliło się szczegółami na temat aktualizacji numer 7 do Baldur’s Gate 3 . Zgodnie z zapowiedziami wczoraj – 22 lipca 2024 roku – miały rozpocząć się testy nadchodzącego patcha. Belgijski zespół opublikował jednak komunikat, w którym poinformowano, że zamknięta beta nowej „łatki” ruszy nieco później, niż pierwotnie planowano.

W komunikacie opublikowanym na Steam twórcy Baldur’s Gate 3 zapowiedzieli również, że wraz z aktualizacją numer 7 gra otrzyma ponad 1000 poprawek i ulepszeń. Larian Studios udostępniło już wstępną listę nadchodzących zmian i nowości, która dostępna jest na platformie Valve . Belgijski zespół podkreśla, że to jedynie część nadchodzących atrakcji, a szczegółowy opis patcha pojawi się w dniu jego premiery, która zaplanowana jest na wrzesień 2024 roku.

Larian Studios przypomina także o możliwości rejestracji do zamkniętej bety aktualizacji numer 7 na Steam. Zainteresowani muszą jedynie udać się na stronę gry w sklepie Valve i nacisnąć zielony przycisk „Poproś o dostęp”. Zgodnie z przekazanymi informacjami do testów zostaną zaproszeni losowo wybrani użytkownicy.

Na koniec przypomnijmy, że gra Baldur’s Gate 3 dostępna jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Baldur’s Gate 3 – Z godnością i humorem.

