Dungeonborne zalicza udany start na Steam. Darmowe RPG akcji cieszy się popularnością

Jeśli zaś chodzi o oceny produkcji, te są obecnie „w większości pozytywne”. Graczom przypadła do gustu oprawa wizualna, a także różnorodność i płynność rozgrywki czy satysfakcjonujący system progresji. Z drugiej strony jednak grze obrywa się za system walki, a także skoncentrowanej na PvP zawartości. Część graczy natrafiła również na drobne błędy oraz zwróciła uwagę na niedopracowaną warstwę dźwiękową.

Oddaj się walce i wyzwól niszczycielskie umiejętności, aby rozbijać formacje wroga. Ratuj życie sojusznikom używając wzmocnień lub korzystaj z taktycznych przedmiotów do rzucania, by zmienić bieg wydarzeń. Dungeonborne płynnie łączy bliskość akcji z perspektywy pierwszoosobowej z projektem kultowej klasy fantasy, by zapewnić ci doświadczenia niemające sobie równych. – czytamy w opisie gry Dungeonborne na platformie Steam.