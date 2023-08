Graliście w Baldur’s Gate 3 w Early Access? Larian ma dla Was ważne informacje

Na premierę Baldur’s Gate 3 na Xbox Series X/S będzie trzeba jeszcze nieco poczekać. Najnowsza produkcja Larian Studios już jutro zadebiutuje jednak w pełnej wersji na komputerach osobistych. Nic więc dziwnego, że deweloperzy chcą dobrze przygotować graczy PC na wspomniane wydarzenie. Belgijski zespół podzielił się bowiem kilkoma poradami skierowanymi do posiadaczy Baldur’s Gate 3 w Early Access.

Jeśli graliście w Baldur’s Gate 3 w Early Access, to lepiej usuńcie swoje zapisy przed premierą pełnej wersji

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) Larian Studios zaleca, by przed premierą pełnej wersji Baldur’s Gate 3 gracze zlikwidowali wszystkie zapisy z wczesnego dostępu. Belgijski zespół podkreśla, że usunięte powinny zostać również wszystkie zainstalowane modyfikacje, a użytkownicy muszą się upewnić, że mody nie zostaną ponownie pobrane automatycznie.



Larian Studios zaleca, by po usunięciu wszystkich zapisów oraz modów gracze odinstalowali Baldur’s Gate 3 w wersji Early Access i ponownie pobrali grę. Deweloperzy podkreślają, że opisane wyżej kroki zminimalizują ryzyko wystąpienia różnego rodzaju komplikacji związanych m.in. z konfliktami plików.



Na koniec przypomnijmy, że pełna wersja Baldur’s Gate 3 zadebiutuje na komputerach osobistych 3 sierpnia 2023 roku, czyli już jutro. Nieco później – bo 7 września 2023 roku – gra ukaże się natomiast na konsolach PlayStation 5. Warto również dodać, że nadchodząca produkcja Larian Studios zajmie sporo miejsca na PC, ale mimo to gracze nie otrzymają możliwości wcześniejszego pobrania plików.

