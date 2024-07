The Elder Scrolls VI postawi na pustynne klimaty? Fani trafili na nowe poszlaki

Gracze uważają, że nowa odsłona serii The Elder Scrolls zabierze nas do ojczyzny Redgardów.

Wszystko za sprawą jednego z użytkowników forum Reddit , który podzielił się z innymi członkami społeczności The Elder Scrolls interesującym znaleziskiem. Gracz posługujący się pseudonimem „nitsuaztnarf” miał odkryć profil jednego z pracowników firmy Bethesda w serwisie Pinterest. Wspomniana platforma często służy jako miejsce inspiracji, a wspomniany deweloper publikował na niej w ostatnim czasie grafiki w fantastyczno-pustynnych klimatach.

Kilka miesięcy temu Bethesda świętowała 30. urodziny serii The Elder Scrolls . Wówczas poinformowano, że deweloperzy grają już we „wczesne wersje” The Elder Scrolls VI. Nadchodząca odsłona popularnego cyklu wciąż owiana jest sporą tajemnicą, ale niewykluczone, że właśnie dowiedzieliśmy się, gdzie będzie rozgrywać się akcja wspomnianej produkcji.

Jedną z inspiracji pracownika firmy Bethesda miał być nawet strój z filmu Mumia. Według części fanów oznacza to, że akcja The Elder Scrolls VI rozgrywać będzie się w Hammerfell. Wspomniany region znajduje się na zachodzie Tamriel i jest ojczyzną Redgardów, a znaczną część jej powierzchni zajmują rozległe pustynie.

Oczywiście są to jedynie domysły, ale wspomniany pracownik firmy Bethesda kilka miesięcy wcześniej miał dzielić się na swoim profilu w serwisie Pinterest grafikami w klimatach science fiction, a przecież na początku września na rynku zadebiutował Starfield. Warto także zauważyć, że po odkryciu fanów deweloper usunął już swoje konto, co może sugerować, że miłośnicy serii The Elder Scrolls wpadli na właściwy trop.

Na koniec warto przypomnieć, że The Elder Scrolls VI prawdopodobnie trafi wyłącznie na PC i Xbox Series X/S. Bethesda do tej pory nie ujawniła żadnych szczegółów na temat wspomnianej produkcji, ale jakiś czas temu Todd Howard stwierdził, że fani będą ogrywać nową odsłonę serii The Elder Scrolls przez 20 lat.