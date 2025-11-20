Zaloguj się lub Zarejestruj

Avalanche potwierdza likwidację oddziału. Zwolniono dziesiątki specjalistów

Patrycja Pietrowska
2025/11/20 13:30
Zamknięcie studia Avalanche w Liverpoolu stało się faktem.

Studio Avalanche Studios Group oficjalnie sfinalizowało proces zamknięcia swojego biura w Liverpoolu. Ta decyzja nastąpiła niemal dwa miesiące po pierwotnym ogłoszeniu zamiarów likwidacji brytyjskiej placówki, które miało miejsce we wrześniu. W wyniku zamknięcia biura pracę straciło trzydzieści jeden osób, co niestety powiększa rosnącą, ogólnoświatową liczbę redukcji etatów dotykającą przemysł gier wideo. Avalanche potwierdziło informację o zamknięciu na swojej oficjalnej stronie internetowej, gdzie jednocześnie skierowało słowa podziękowania do wszystkich dotkniętych tą trudną sytuacją członków zespołu.

Contraband
Contraband

Avalanche właśnie potwierdziło zamknięcie oddziału w Liverpoolu

W opublikowanym oświadczeniu, kierownictwo studia wyraziło wdzięczność i uznanie wobec personelu, który musiał opuścić szeregi firmy. Podkreślono, że wyjątkowy talent, pasja oraz zaangażowanie osób odchodzących z zespołu miały znaczący wpływ na każdy projekt, w który byli oni zaangażowani. Kierownictwo Avalanche Studios Group zapewniło, że jest szczerze wdzięczne za bezcenny wkład i poświęcenie, jakie pracownicy wnieśli w rozwój firmy.

Jak ogłosiliśmy na początku tej jesieni, rozpoczęliśmy zbiorowy proces konsultacji dotyczący proponowanego zamknięcia naszego studia w Liverpoolu. Możemy teraz potwierdzić, że proces ten dobiegł końca, studio zostało zamknięte, a nasze drogi rozeszły się z 31 osobami.

Niezwykły talent, pasja i zaangażowanie wszystkich odchodzących pracowników miały wpływ na każdy realizowany projekt. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za ich poświęcenie i nieoceniony wkład w rozwój Avalanche Studios Group.

Naszym priorytetem pozostaje wspieranie zespołu Avalanchers w trakcie tego przejścia oraz dalsze tworzenie świetnych gier dla naszych społeczności graczy.

GramTV przedstawia:

Plany likwidacji biura w Liverpoolu sięgają września, kiedy to studio po raz pierwszy ogłosiło te zamiary. Decyzja ta została podjęta zaledwie kilka tygodni po tym, jak ujawniono informację o całkowitym zakończeniu prac deweloperskich nad projektem Contraband.

Źródło:https://insider-gaming.com/avalanche-studios-official-closes-liverpool-office/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

