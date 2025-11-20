Avalanche potwierdza likwidację oddziału. Zwolniono dziesiątki specjalistów

Studio Avalanche Studios Group oficjalnie sfinalizowało proces zamknięcia swojego biura w Liverpoolu. Ta decyzja nastąpiła niemal dwa miesiące po pierwotnym ogłoszeniu zamiarów likwidacji brytyjskiej placówki, które miało miejsce we wrześniu. W wyniku zamknięcia biura pracę straciło trzydzieści jeden osób, co niestety powiększa rosnącą, ogólnoświatową liczbę redukcji etatów dotykającą przemysł gier wideo. Avalanche potwierdziło informację o zamknięciu na swojej oficjalnej stronie internetowej, gdzie jednocześnie skierowało słowa podziękowania do wszystkich dotkniętych tą trudną sytuacją członków zespołu.

Avalanche właśnie potwierdziło zamknięcie oddziału w Liverpoolu

W opublikowanym oświadczeniu, kierownictwo studia wyraziło wdzięczność i uznanie wobec personelu, który musiał opuścić szeregi firmy. Podkreślono, że wyjątkowy talent, pasja oraz zaangażowanie osób odchodzących z zespołu miały znaczący wpływ na każdy projekt, w który byli oni zaangażowani. Kierownictwo Avalanche Studios Group zapewniło, że jest szczerze wdzięczne za bezcenny wkład i poświęcenie, jakie pracownicy wnieśli w rozwój firmy.