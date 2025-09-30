Anulowanie Contraband odbija się na Avalanche. Studio potwierdza zamknięcie oddziału i masowe zwolnienia

W sierpniu bieżącego roku dowiedzieliśmy się o anulowaniu rozwoju gry Contraband. Avalanche Studios Group potwierdziło teraz zamknięcie swojego studia w Liverpoolu oraz przeprowadzenie rozległych cięć personalnych w pozostałych oddziałach. Wydaje się, że ta decyzja jest bezpośrednią konsekwencją zamknięcia projektu.
Avalanche Studios Group redukuje zespół i zamyka studio w Liverpoolu
Zarząd Avalanche Studios Group opublikował krótkie oświadczenie na swojej stronie internetowej, w którym przedstawił tło tych bolesnych zmian. Studio zostało zmuszone do przeprowadzenia dogłębnego przeglądu swojej działalności, aby móc zagwarantować długoterminowy sukces, biorąc pod uwagę bieżące wyzwania wewnątrz firmy i w całej branży.
W świetle obecnych wyzwań stojących przed naszą firmą i całą branżą dokładnie przeanalizowaliśmy, jak najlepiej zapewnić długoterminowy sukces Avalanche Studios Group. Ta analiza doprowadziła nas do trudnego wniosku, że musimy wprowadzić zmiany dotyczące zatrudnienia i lokalizacji. W związku z tym proponujemy zamknięcie naszego studia w Liverpoolu oraz rozpoczęcie procesu konsultacji zbiorowych, zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii. Zmiany te dotkną wszystkich pracowników Avalanche w Liverpoolu. Modyfikacje obejmą również nasze pozostałe studia w Malmö i Sztokholmie, gdzie zredukujemy liczbę pracowników i zrestrukturyzujemy zespoły, aby lepiej odpowiadały potrzebom naszych gier.
Choć w oficjalnym oświadczeniu Avalanche nie pada nazwa Contraband, spekuluje się, że anulowanie tego tytułu jest niemal na pewno wspomnianym „obecnym wyzwaniem”. Porzucenie tak dużego projektu mogło skutkować dużą stratą finansowania dla studia, które obecnie nie ma w perspektywie żadnej ogłoszonej premiery.
Avalanche Studios Group, z siedzibą główną w Sztokholmie dołącza tym samym do listy studiów, które w ostatnich miesiącach ucierpiały z powodu decyzji giganta z Redmond. Skala zwolnień w całej branży jest prawdopodobnie znacznie większa, niż wynika to z oficjalnych danych.
