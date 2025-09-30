Zaloguj się lub Zarejestruj

Anulowanie Contraband odbija się na Avalanche. Studio potwierdza zamknięcie oddziału i masowe zwolnienia

Patrycja Pietrowska
2025/09/30 18:15
0
0

Avalanche Studios tnie etaty.

W sierpniu bieżącego roku dowiedzieliśmy się o anulowaniu rozwoju gry Contraband. Avalanche Studios Group potwierdziło teraz zamknięcie swojego studia w Liverpoolu oraz przeprowadzenie rozległych cięć personalnych w pozostałych oddziałach. Wydaje się, że ta decyzja jest bezpośrednią konsekwencją zamknięcia projektu.

Contraband
Contraband

Avalanche Studios Group redukuje zespół i zamyka studio w Liverpoolu

Zarząd Avalanche Studios Group opublikował krótkie oświadczenie na swojej stronie internetowej, w którym przedstawił tło tych bolesnych zmian. Studio zostało zmuszone do przeprowadzenia dogłębnego przeglądu swojej działalności, aby móc zagwarantować długoterminowy sukces, biorąc pod uwagę bieżące wyzwania wewnątrz firmy i w całej branży.

W świetle obecnych wyzwań stojących przed naszą firmą i całą branżą dokładnie przeanalizowaliśmy, jak najlepiej zapewnić długoterminowy sukces Avalanche Studios Group. Ta analiza doprowadziła nas do trudnego wniosku, że musimy wprowadzić zmiany dotyczące zatrudnienia i lokalizacji. W związku z tym proponujemy zamknięcie naszego studia w Liverpoolu oraz rozpoczęcie procesu konsultacji zbiorowych, zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii. Zmiany te dotkną wszystkich pracowników Avalanche w Liverpoolu. Modyfikacje obejmą również nasze pozostałe studia w Malmö i Sztokholmie, gdzie zredukujemy liczbę pracowników i zrestrukturyzujemy zespoły, aby lepiej odpowiadały potrzebom naszych gier.

GramTV przedstawia:

Choć w oficjalnym oświadczeniu Avalanche nie pada nazwa Contraband, spekuluje się, że anulowanie tego tytułu jest niemal na pewno wspomnianym „obecnym wyzwaniem”. Porzucenie tak dużego projektu mogło skutkować dużą stratą finansowania dla studia, które obecnie nie ma w perspektywie żadnej ogłoszonej premiery.

Avalanche Studios Group, z siedzibą główną w Sztokholmie dołącza tym samym do listy studiów, które w ostatnich miesiącach ucierpiały z powodu decyzji giganta z Redmond. Skala zwolnień w całej branży jest prawdopodobnie znacznie większa, niż wynika to z oficjalnych danych.

Źródło:https://www.thegamer.com/avalanche-studios-layoffs-xbox-cancelled-contraband/

Tagi:

News
Microsoft
Avalanche Studios
Microsoft Studios
zwolnienia
skasowany projekt
zamknięcie
anulowany
anulowanie
skasowana gra
Contraband
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112