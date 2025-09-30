Anulowanie Contraband odbija się na Avalanche. Studio potwierdza zamknięcie oddziału i masowe zwolnienia

W sierpniu bieżącego roku dowiedzieliśmy się o anulowaniu rozwoju gry Contraband. Avalanche Studios Group potwierdziło teraz zamknięcie swojego studia w Liverpoolu oraz przeprowadzenie rozległych cięć personalnych w pozostałych oddziałach. Wydaje się, że ta decyzja jest bezpośrednią konsekwencją zamknięcia projektu.

Avalanche Studios Group redukuje zespół i zamyka studio w Liverpoolu

Zarząd Avalanche Studios Group opublikował krótkie oświadczenie na swojej stronie internetowej, w którym przedstawił tło tych bolesnych zmian. Studio zostało zmuszone do przeprowadzenia dogłębnego przeglądu swojej działalności, aby móc zagwarantować długoterminowy sukces, biorąc pod uwagę bieżące wyzwania wewnątrz firmy i w całej branży.