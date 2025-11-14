Zaloguj się lub Zarejestruj

Crystal Dynamics mówi o „bolesnych decyzjach”. Zespół ponownie mocno okrojony

Patrycja Pietrowska
2025/11/14 13:00
0
0

Studio odpowiedzialne za Tomb Raider przechodzi kolejne zmiany.

W sierpniu bieżącego roku Crystal Dynamics dotknęła kolejna fala zwolnień. Teraz twórcy Tomb Raider znów poinformowali o redukcji personelu. Najnowsza reorganizacja zespołów deweloperskich poskutkowała zwolnieniem blisko 30 pracowników.

Lara Croft
Lara Croft

Twórcy Tomb Raider znów tną etaty. Kolejne zwolnienia w Crystal Dynamics

Studio ogłosiło cięcia na swojej oficjalnej stronie w serwisie LinkedIn. Crystal Dynamics poinformowało, że reorganizacja obejmuje liczne działy i projekty. W oświadczeniu skierowanym do społeczności graczy firma wyjaśniła, że te „bolesne decyzje” są konieczne, aby finalnie „zoptymalizować” nową odsłonę Tomb Raider. Gra ta ma zostać wydana we współpracy z Amazon Games.

Dziś podjęliśmy trudną, ale konieczną decyzję o reorganizacji studiów i zespołów Crystal Dynamics. W związku z tym pożegnaliśmy nieco mniej niż 30 pracowników z różnych działów i projektów, ponieważ restrukturyzujemy firmę i działalność z myślą o kolejnej generacji. Crystal składa głębokie podziękowania wszystkim osobom dotkniętym tą zmianą za ich niezwykły talent, ciężką pracę i zaangażowanie, które na wiele sposobów ukształtowały nasze studio. Zobowiązujemy się zapewnić im pełne wsparcie i dostępne zasoby w trakcie tego przejścia.

Do naszych graczy – wraz ze zmieniającą się rzeczywistością branży podjęliśmy te bolesne decyzje, aby zoptymalizować dalszy rozwój naszej flagowej gry Tomb Raider, a także przygotować resztę studia do tworzenia nowych produkcji w przyszłości.

Dziękujemy za nieustające wsparcie ze strony graczy, współpracowników i partnerów w tym okresie. Nie możemy się doczekać, aby w przyszłości podzielić się ze światem niesamowitymi nowymi projektami naszego zespołu.

GramTV przedstawia:

Ciąg zwolnień w 2025 roku rozpoczął się pod koniec marca, kiedy to Crystal Dynamics zwolniło 17 osób. Druga runda cięć nastąpiła w sierpniu, choć w tym przypadku studio nie podało dokładnej liczby utraconych stanowisk. Sierpniowe redukcje zostały powiązane z ogłoszeniem anulowania rebootu Perfect Dark.

Deweloper zapewnia, że zwolnionym pracownikom zaoferowane zostaną pełne zasoby i wsparcie.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamerant.com/crystal-dynamics-layoffs-november-2025/

Tagi:

News
Tomb Raider
Crystal Dynamics
Lara Croft
zwolnienia
branża gier
redukcja etatów
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112