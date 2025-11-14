Crystal Dynamics mówi o „bolesnych decyzjach”. Zespół ponownie mocno okrojony

Dziś podjęliśmy trudną, ale konieczną decyzję o reorganizacji studiów i zespołów Crystal Dynamics. W związku z tym pożegnaliśmy nieco mniej niż 30 pracowników z różnych działów i projektów, ponieważ restrukturyzujemy firmę i działalność z myślą o kolejnej generacji. Crystal składa głębokie podziękowania wszystkim osobom dotkniętym tą zmianą za ich niezwykły talent, ciężką pracę i zaangażowanie, które na wiele sposobów ukształtowały nasze studio. Zobowiązujemy się zapewnić im pełne wsparcie i dostępne zasoby w trakcie tego przejścia.

Do naszych graczy – wraz ze zmieniającą się rzeczywistością branży podjęliśmy te bolesne decyzje, aby zoptymalizować dalszy rozwój naszej flagowej gry Tomb Raider, a także przygotować resztę studia do tworzenia nowych produkcji w przyszłości.

Dziękujemy za nieustające wsparcie ze strony graczy, współpracowników i partnerów w tym okresie. Nie możemy się doczekać, aby w przyszłości podzielić się ze światem niesamowitymi nowymi projektami naszego zespołu.