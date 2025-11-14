Crystal Dynamics mówi o „bolesnych decyzjach”. Zespół ponownie mocno okrojony

Studio odpowiedzialne za Tomb Raider przechodzi kolejne zmiany.
W sierpniu bieżącego roku Crystal Dynamics dotknęła kolejna fala zwolnień. Teraz twórcy Tomb Raider znów poinformowali o redukcji personelu. Najnowsza reorganizacja zespołów deweloperskich poskutkowała zwolnieniem blisko 30 pracowników.
Twórcy Tomb Raider znów tną etaty. Kolejne zwolnienia w Crystal Dynamics
Studio ogłosiło cięcia na swojej oficjalnej stronie w serwisie LinkedIn. Crystal Dynamics poinformowało, że reorganizacja obejmuje liczne działy i projekty. W oświadczeniu skierowanym do społeczności graczy firma wyjaśniła, że te „bolesne decyzje” są konieczne, aby finalnie „zoptymalizować” nową odsłonę Tomb Raider. Gra ta ma zostać wydana we współpracy z Amazon Games.
Dziś podjęliśmy trudną, ale konieczną decyzję o reorganizacji studiów i zespołów Crystal Dynamics. W związku z tym pożegnaliśmy nieco mniej niż 30 pracowników z różnych działów i projektów, ponieważ restrukturyzujemy firmę i działalność z myślą o kolejnej generacji. Crystal składa głębokie podziękowania wszystkim osobom dotkniętym tą zmianą za ich niezwykły talent, ciężką pracę i zaangażowanie, które na wiele sposobów ukształtowały nasze studio. Zobowiązujemy się zapewnić im pełne wsparcie i dostępne zasoby w trakcie tego przejścia.
Do naszych graczy – wraz ze zmieniającą się rzeczywistością branży podjęliśmy te bolesne decyzje, aby zoptymalizować dalszy rozwój naszej flagowej gry Tomb Raider, a także przygotować resztę studia do tworzenia nowych produkcji w przyszłości.
Dziękujemy za nieustające wsparcie ze strony graczy, współpracowników i partnerów w tym okresie. Nie możemy się doczekać, aby w przyszłości podzielić się ze światem niesamowitymi nowymi projektami naszego zespołu.
Ciąg zwolnień w 2025 roku rozpoczął się pod koniec marca, kiedy to Crystal Dynamics zwolniło 17 osób. Druga runda cięć nastąpiła w sierpniu, choć w tym przypadku studio nie podało dokładnej liczby utraconych stanowisk. Sierpniowe redukcje zostały powiązane z ogłoszeniem anulowania rebootu Perfect Dark.
Deweloper zapewnia, że zwolnionym pracownikom zaoferowane zostaną pełne zasoby i wsparcie.
