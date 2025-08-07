Contraband anulowane. Microsoft wstrzymał pracę nad grą, która rozwijana była od 5 lat

Twórcy Just Cause zakończyli rozwój gry dla Microsoftu.
Microsoft podjął decyzję o zakończeniu rozwój gry Contraband, nad którą od pięciu lat pracowało Avalanche Studios. Jak poinformował Stephen Totilo z serwisu Game File, projekt został obecnie „wstrzymany”.
Contraband – Microsoft anulował prace nad grą
Przez ostatnie kilka lat Avalanche Studios Group i Xbox Game Studios Publishing współpracowały przy grze Contraband. Aktywny rozwój został obecnie wstrzymany, podczas gdy oceniamy przyszłość projektu. Jesteśmy wdzięczni za entuzjazm, jaki okazała społeczność od momentu zapowiedzi gry, i przekażemy informacje o dalszych krokach, gdy tylko będziemy mogli – poinformowało studio Avalanche w oficjalnym oświadczeniu na swojej stronie internetowej.
Totilo podkreśla, że Microsoft odmówił komentarza na temat statusu gry, a Avalanche nie odpowiedziało na pytania przed publikacją jego raportu. Dziennikarz dodał jednak, że inne gry tworzone przez studia takie jak PlatinumGames, Kojima Productions oraz Asobo nadal są w produkcji.
Los Contraband był przedmiotem spekulacji już w lipcu, kiedy to Microsoft ogłosił masowe zwolnienia w działach związanych z Xboxem. Chociaż firma nie odniosła się wtedy bezpośrednio do tego projektu, jedno z ogłoszeń o pracę sugerowało, że rozwój gry nadal trwa. Poszukiwano wówczas osoby odpowiedzialnej za prowadzenie aspektów live service.
Jason Schreier z Bloomberga potwierdził doniesienia Game File, jednak poszedł o krok dalej, informując, że Contraband została całkowicie anulowana.
Xbox anulował Contraband, grę ogłoszoną w 2021 roku i tworzoną przez Avalanche Studios (Just Cause), po czterech latach milczenia, jak podają źródła Bloomberg News. Ta wiadomość pojawia się kilka tygodni po masowych zwolnieniach, w wyniku których Xbox zrezygnował z kilku innych dużych tytułów.
Tym samym obecny projekt znany jako Contraband został anulowany, ale nie oznacza to całkowitego skasowania gry. Możliwe, że produkcja w jakiejś formie jednak powstanie, choć będzie to inna gra od poprzednich założeń studia.
Gra została po raz pierwszy zapowiedziana podczas targów E3 w 2021 roku. Miała być kooperacyjną grą akcji z otwartym światem, osadzoną w fikcyjnym miejscu w latach 70.
Co ciekawe, w ostatnim czasie zwiastun gry został również usunięty z oficjalnego kanału Xbox na YouTube.