Contraband anulowane. Microsoft wstrzymał pracę nad grą, która rozwijana była od 5 lat

Przez ostatnie kilka lat Avalanche Studios Group i Xbox Game Studios Publishing współpracowały przy grze Contraband. Aktywny rozwój został obecnie wstrzymany, podczas gdy oceniamy przyszłość projektu. Jesteśmy wdzięczni za entuzjazm, jaki okazała społeczność od momentu zapowiedzi gry, i przekażemy informacje o dalszych krokach, gdy tylko będziemy mogli – poinformowało studio Avalanche w oficjalnym oświadczeniu na swojej stronie internetowej.

Microsoft podjął decyzję o zakończeniu rozwój gry Contraband , nad którą od pięciu lat pracowało Avalanche Studios. Jak poinformował Stephen Totilo z serwisu Game File, projekt został obecnie „wstrzymany”.

Totilo podkreśla, że Microsoft odmówił komentarza na temat statusu gry, a Avalanche nie odpowiedziało na pytania przed publikacją jego raportu. Dziennikarz dodał jednak, że inne gry tworzone przez studia takie jak PlatinumGames, Kojima Productions oraz Asobo nadal są w produkcji.

Los Contraband był przedmiotem spekulacji już w lipcu, kiedy to Microsoft ogłosił masowe zwolnienia w działach związanych z Xboxem. Chociaż firma nie odniosła się wtedy bezpośrednio do tego projektu, jedno z ogłoszeń o pracę sugerowało, że rozwój gry nadal trwa. Poszukiwano wówczas osoby odpowiedzialnej za prowadzenie aspektów live service.

Jason Schreier z Bloomberga potwierdził doniesienia Game File, jednak poszedł o krok dalej, informując, że Contraband została całkowicie anulowana.