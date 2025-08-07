Zaloguj się lub Zarejestruj

Contraband anulowane. Microsoft wstrzymał pracę nad grą, która rozwijana była od 5 lat

Radosław Krajewski
2025/08/07 20:50
1
0

Twórcy Just Cause zakończyli rozwój gry dla Microsoftu.

Microsoft podjął decyzję o zakończeniu rozwój gry Contraband, nad którą od pięciu lat pracowało Avalanche Studios. Jak poinformował Stephen Totilo z serwisu Game File, projekt został obecnie „wstrzymany”.

Contraband
Contraband

Contraband – Microsoft anulował prace nad grą

Przez ostatnie kilka lat Avalanche Studios Group i Xbox Game Studios Publishing współpracowały przy grze Contraband. Aktywny rozwój został obecnie wstrzymany, podczas gdy oceniamy przyszłość projektu. Jesteśmy wdzięczni za entuzjazm, jaki okazała społeczność od momentu zapowiedzi gry, i przekażemy informacje o dalszych krokach, gdy tylko będziemy mogli – poinformowało studio Avalanche w oficjalnym oświadczeniu na swojej stronie internetowej.

Totilo podkreśla, że Microsoft odmówił komentarza na temat statusu gry, a Avalanche nie odpowiedziało na pytania przed publikacją jego raportu. Dziennikarz dodał jednak, że inne gry tworzone przez studia takie jak PlatinumGames, Kojima Productions oraz Asobo nadal są w produkcji.

Los Contraband był przedmiotem spekulacji już w lipcu, kiedy to Microsoft ogłosił masowe zwolnienia w działach związanych z Xboxem. Chociaż firma nie odniosła się wtedy bezpośrednio do tego projektu, jedno z ogłoszeń o pracę sugerowało, że rozwój gry nadal trwa. Poszukiwano wówczas osoby odpowiedzialnej za prowadzenie aspektów live service.

Jason Schreier z Bloomberga potwierdził doniesienia Game File, jednak poszedł o krok dalej, informując, że Contraband została całkowicie anulowana.

Xbox anulował Contraband, grę ogłoszoną w 2021 roku i tworzoną przez Avalanche Studios (Just Cause), po czterech latach milczenia, jak podają źródła Bloomberg News. Ta wiadomość pojawia się kilka tygodni po masowych zwolnieniach, w wyniku których Xbox zrezygnował z kilku innych dużych tytułów.

GramTV przedstawia:

Tym samym obecny projekt znany jako Contraband został anulowany, ale nie oznacza to całkowitego skasowania gry. Możliwe, że produkcja w jakiejś formie jednak powstanie, choć będzie to inna gra od poprzednich założeń studia.

Gra została po raz pierwszy zapowiedziana podczas targów E3 w 2021 roku. Miała być kooperacyjną grą akcji z otwartym światem, osadzoną w fikcyjnym miejscu w latach 70.

Co ciekawe, w ostatnim czasie zwiastun gry został również usunięty z oficjalnego kanału Xbox na YouTube.

Źródło:https://insider-gaming.com/contraband-development-stopped-at-xbox/

Tagi:

News
Microsoft
Avalanche Studios
Microsoft Studios
Xbox
anulowany
wstrzymanie prac
Xbox Series X
Xbox Series S
skasowana gra
Contraband
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 21:00

Ile studiów Microsoft kupił tylko po to by je zrujnować? 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112