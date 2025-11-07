Zaloguj się lub Zarejestruj

Take-Two nie świętuje przejścia EA. CEO: "Zawsze działamy, jakbyśmy byli zagrożeni”

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/07 20:30
Prezes Take-Two Interactive wypowiedział się na temat przejęcia Electronic Arts.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi towarzyszącej najnowszemu raportowi finansowemu Take-Two Interactive, prezes firmy Strauss Zelnick odniósł się do ogłoszonej niedawno decyzji Electronic Arts o przejściu na spółkę prywatną w ramach transakcji z konsorcjum inwestycyjnym.

Strauss Zelnick
Strauss Zelnick

Strass Zelnick wypowiedział się o przejęciu Electronic Arts

Jak zauważył Zelnick, choć ta sytuacja teoretycznie mogłaby osłabić konkurencję na rynku, Take-Two nie traktuje tego jako okazji do świętowania:

Arogancja jest wrogiem dalszego sukcesu. Zawsze działamy tutaj tak, jakbyśmy byli zagrożeni. Myślę, że jesteśmy w świetnej pozycji, osiągamy wyniki lepsze niż zakładaliśmy zarówno ekonomicznie, jak i kreatywnie. Ale jeśli chcemy utrzymać tę perspektywę na przyszłość, musimy cały czas pracować i nie spoczywać na laurach.

Prezes podkreślił, że nawet w sytuacji sukcesu, jak w przypadku Mafia: The Old Country, która przewyższyła wewnętrzne prognozy sprzedaży, firma nie daje sobie luzu:

Kiedy mamy dobre wyniki, następnego dnia po prostu wracamy do pracy i próbujemy powtórzyć ten sukces.

Zapytany przez The Game Business o to, jak przejęcie EA wpłynie na przyszłość Take-Two, Strauss Zelnick przyznał, że sytuacja jest niejednoznaczna:

Możliwe, że brak dużego publicznego konkurenta da nam odrobinę więcej przestrzeni. Ale my nigdy niczego nie bierzemy za pewnik. Zawsze oglądamy się przez ramię, zawsze działamy z pewnym lękiem… więc nie wiem, czy to naprawdę zmienia cokolwiek istotnego.

Zelnick dodał również, że zdrowa branża potrzebuje więcej niż jednego silnego gracza, więc życzy konkurentom powodzenia:

Dobra branża potrzebuje wielu silnych firm, a nie tylko jednej.

Electronic Arts zostanie przejęte przez konsorcjum, w skład którego wchodzą Saudyjski PIF, Silver Lake oraz Affinity Partners, w ramach transakcji o wartości 55 miliardów dolarów. Przejęcie ma postać wykupu lewarowanego, co oznacza, że dług związany z transakcją zostanie przeniesiony na samą spółkę. Finalizacja umowy planowana jest na I kwartał roku fiskalnego 2027.

