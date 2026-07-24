Były szef PlayStation zabrał głos w sprawie Bloodborne. Nie rozumie decyzji Sony

Fani od lat czekają na remake, remaster lub choćby aktualizację do 60 klatek na sekundę. Teraz do dyskusji dołączył Shuhei Yoshida, który przyznaje, że brak nowej wersji gry pozostaje dla niego zagadką.

Jednym z największych znaków zapytania w katalogu PlayStation pozostaje Bloodborne. Mimo ogromnej popularności produkcji FromSoftware i licznych remasterów oraz remake'ów wydawanych przez Sony, kultowa gra z 2015 roku wciąż nie doczekała się odświeżonej wersji ani wydania na PC. Głos w tej sprawie zabrał teraz Shuhei Yoshida, były prezes Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Dlaczego wciąż nie powstała nowa wersja Bloodborne? Podczas tegorocznej konferencji CEDEC 2026 Yoshida wspominał najważniejsze momenty swojej kariery. W pewnym momencie rozmowa zeszła na Bloodborne. Były szef PlayStation przypomniał, że jednym z jego największych osiągnięć było pokonanie najtrudniejszego bossa gry podczas transmisji na żywo. Następnie zwrócił uwagę na fakt, że mimo ogromnej liczby fanów na całym świecie Bloodborne nadal nie otrzymało wersji na PS5, a także nie trafiło na komputery osobiste.

Bloodborne ma fanów na całym świecie, a mimo to wciąż nie doczekało się wersji na PS5. Nie pojawiło się nawet na PC. Często pytają mnie, dlaczego nie powstał remaster. To wciąż pozostaje tajemnicą. Może kiedyś się pojawi, a może nie. – powiedział Yoshida.

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Były prezes dodał również, że podobnie wygląda sytuacja z potencjalnym sequelem. Słowa Yoshidy ponownie rozbudziły nadzieje fanów, choć sam nie zdradził żadnych informacji na temat ewentualnych planów Sony. Temat powraca regularnie od lat jak bumerang. Na początku roku pojawiły się doniesienia, że Bluepoint Games miało zaproponować Sony stworzenie remake'u Bloodborne. Według nieoficjalnych informacji projekt nie doszedł jednak do skutku, ponieważ FromSoftware nie zaakceptowało tego pomysłu. Sam Yoshida już wcześniej sugerował, że Hidetaka Miyazaki może chcieć osobiście wrócić do Bloodborne, ale obecnie jest zbyt zajęty innymi projektami. Z kolei sam twórca serii podkreślał, że FromSoftware nie jest właścicielem marki Bloodborne (bo jest nim Sony), dlatego studio nie może wypowiadać się na temat ewentualnego remake'u. Na razie jedyną oficjalną wersją Bloodborne pozostaje wydanie z PS4, działające w 30 klatkach na sekundę. Mimo upływu ponad dekady Sony wciąż nie zdecydowało się ani na remaster, ani na aktualizację wykorzystującą możliwości nowszych konsol. To naturalnie sprawia, że Bloodborne pozostaje jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji wśród fanów PlayStation.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









