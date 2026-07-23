Po 36 latach Tom Cruise znowu będzie szybki jak błyskawica. Sequel kultowego filmu ma już reżysera i może ruszyć jeszcze w tym roku

Paramount pracuje nad kontynuacją kultowego filmu wyścigowego z 1990 roku. Teraz projekt nabiera rozpędu i wygląda na to, że będzie kolejnym filmem Toma Cruise'a.

Po raz pierwszy ujawniliśmy ten fakt w 2024 roku. Minęło trochę czasu i najwyraźniej projekt faktycznie nabiera kształtów. Studio skompletowało ekipę twórców i rozwija Szybki jak błyskawica 2 – kontynuację kultowego filmu z 1990. Co ważne, Tom Cruise znowu wystąpi w głównej roli i wcieli się w kierowcę NASCAR Cole'a Trickle'a. Szybki jak błyskawica 2 – Jonathan Levine stanie za kamerą Według najnowszych doniesień to właśnie Szybki jak błyskawica 2 będzie kolejnym filmem Toma Cruise'a. Produkcja ma ruszyć już jesienią tego roku, a za kamerą stanie Jonathan Levine, twórca takich filmów jak Pół na pół, czy Dziewięcioro nieznajomych. To nazwisko nie pojawiało się wcześniej w kontekście projektu.

Scenariusz przygotowuje Will Staples, mający w dorobku pracę przy serii Call of Duty oraz filmie Bez skrupułów z Michaelem B. Jordanem. Na ten moment szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. Nie wiadomo również, którzy aktorzy z oryginalnej obsady powrócą. Wszystko wskazuje jednak na to, że Nicole Kidman, która w pierwszym filmie zagrała partnerkę bohatera Cruise'a, nie pojawi się w sequelu. Nowe doniesienia potwierdzają również, że Cruise ponownie współpracuje z producentem Davidem Ellisonem, z którym stworzył Top Gun: Maverick oraz ostatnie odsłony serii Mission: Impossible. To właśnie sukces kontynuacji Top Guna sprawił, że aktor coraz chętniej wraca do swoich najbardziej rozpoznawalnych marek.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Szybki jak błyskawica zadebiutował w 1990 roku w reżyserii Tony'ego Scotta. Film opowiadał historię młodego kierowcy NASCAR Cole'a Trickle'a, który z czasem zaciętego rywala zamienia we współpracownika i przyjaciela. Choć produkcja zebrała mieszane recenzje, z biegiem lat zyskała status kultowej, zwłaszcza wśród fanów wyścigów samochodowych. Pozostaje jednak pytanie, czy Cruise'owi po raz kolejny uda się powtórzyć sukces Top Gun: Maverick. Szybki jak błyskawica nigdy nie był fenomenem na miarę przygód Mavericka, dlatego decyzja o realizacji kontynuacji wydaje się znacznie bardziej ryzykowna. Jeśli jednak ktoś w Hollywood potrafi przywrócić do życia klasykę sprzed dekad, to właśnie Tom Cruise.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









