Remake pierwszego Halo jest już dostępny. Wiemy, jak ocenili go krytycy

Gracze z edycją Premium mogą już rozpocząć przygodę z odświeżoną kampanią Master Chiefa. Do sieci trafiły też pierwsze recenzje i wygląda na to, że Halo Studios ma powody do zadowolenia.

Halo: Campaign Evolved, czyli remake kultowego Halo: Combat Evolved z 2001 roku, zadebiutował we wczesnym dostępie. Co prawda z małymi problemami, ale jednak. Pełna premiera została zaplanowana na 28 lipca, posiadacze edycji Premium mogą już sprawdzić odświeżoną kampanię. Wraz z debiutem gry pojawiły się również pierwsze recenzje i ich wydźwięk jest zdecydowanie pozytywny.

Krytycy chwalą odświeżoną kampanię Master Chiefa

Na ten moment Halo: Campaign Evolved może pochwalić się średnią 81/100 w serwisie Metacritic na podstawie kilkudziesięciu recenzji. Z kolei w OpenCritic gra uzyskała średnią 83/100, a aż 88% krytyków poleca nową wersję kultowego FPS-a. Największe uznanie zdobyły przede wszystkim oprawa graficzna przygotowana w Unreal Engine 5, szacunek dla oryginalnej rozgrywki oraz klimat, dzięki któremu wielu recenzentów mówi o udanym powrocie do jednej z najważniejszych strzelanek w historii. Zamieszczamy kilka cytatów z recenzji: