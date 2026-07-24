Remake pierwszego Halo jest już dostępny. Wiemy, jak ocenili go krytycy

Na ten moment Halo: Campaign Evolved może pochwalić się średnią 81/100 w serwisie Metacritic na podstawie kilkudziesięciu recenzji. Z kolei w OpenCritic gra uzyskała średnią 83/100, a aż 88% krytyków poleca nową wersję kultowego FPS-a. Największe uznanie zdobyły przede wszystkim oprawa graficzna przygotowana w Unreal Engine 5, szacunek dla oryginalnej rozgrywki oraz klimat, dzięki któremu wielu recenzentów mówi o udanym powrocie do jednej z najważniejszych strzelanek w historii. Zamieszczamy kilka cytatów z recenzji:
Odświeżona kampania Halo zbudowana na Unreal Engine 5 wynosi oryginał na nowy poziom dzięki znakomitej oprawie, przemyślanym zmianom i ogromnemu szacunkowi dla rozgrywki, która uczyniła tę grę legendą. – VGC
To ogromna przyjemność ponownie zanurzyć się w klasycznym Halo. Pod odświeżoną oprawą wciąż kryje się uzależniająca i świetnie zaprojektowana strzelanka. – Daily Star
Halo: Campaign Evolved przypomina, dlaczego ta seria jest ponadczasowa. Nowe misje są jednak zbyt krótkie, a całość momentami sprawia wrażenie technologicznego testu możliwości Unreal Engine 5. – IGN
Rdzeń gry wyraźnie pokazuje swój wiek, ale magia, która uczyniła tę formułę wyjątkową, nadal pozostaje nienaruszona. – Game Informer
Halo: Campaign Evolved wygląda lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, jednak problemy z wydajnością na PS5 potrafią mocno zepsuć zabawę. – DualShockers
GramTV przedstawia:
Co nowego oferuje Halo: Campaign Evolved, prócz odświeżonej oprawy wizualnej? Twórcy przygotowali przebudowane lokacje, nowe warianty przeciwników z frakcji Flood, dodatkowe uzbrojenie oraz trzy premierowe misje fabularne, które pełnią rolę prologu do wydarzeń z pierwszego Halo. Ich bohaterami są Master Chief oraz Sierżant Johnson, wspólnie walczący z siłami Przymierza jeszcze przed rozpoczęciem głównej kampanii.
Na uwagę zasługuje również fakt, że jest to pierwsza odsłona serii Halo wydana także na PlayStation 5, co kończy trwającą ponad dwie dekady wyłączność marki na ekosystem Microsoftu. Choć średnia ocen jest jak na razie wyraźnie niższa niż w przypadku oryginalnego Halo: Combat Evolved, które przed laty zachwyciło krytyków, pierwsze recenzje sugerują, że Halo: Campaign Evolved to udany powrót do klasyki. Jeśli twórcom uda się wyeliminować zgłaszane problemy techniczne, remake ma szansę stać się jedną z ciekawszych premier tego lata dla fanów strzelanek.
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