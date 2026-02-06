Kolejny aktorski remake Disneya nie powstanie? Scenarzystka nie ma nowych informacji o projekcie od lat

W ostatnim czasie doszło do sporych porządków w bibliotece Disneya i wytwórnia skasowała dwie kontynuacje swoich hitów sprzed kilku lat, a także następne remake’i animacji. Wiadomo jedynie, że już powstaje live-action Zaplątanych i jest to jedyny projekt na bazie klasycznych animacji, który znajduje się w produkcji, poza Vaianą, która trafi do kin już wkrótce. Ten sam los nie spotka Bambi, czyli film zapowiedziany jeszcze w 2020 roku, który miał podążyć tę samą drogą, co Król Lew oraz Księga dżungli, a więc zaoferować fotorealistyczną grafikę CGI. Okazuje się, że zatrudniona do napisania historii scenarzystka nie słyszała żadnych nowych informacji o tym projekcie od wielu lat.
Bambi – aktorska wersja prawdopodobnie została skasowana
Do napisania scenariusza zaangażowano Genevę Robertson-Dworet oraz Lindsey Beer, natomiast za kamerą miała stanąć Sarah Polley. Od dłuższego czasu brakowało jednak konkretnych informacji o postępach, a najnowsze komentarze jednej z autorek nie napawają optymizmem.
Scenarzystka w niedawnym wywiadzie przyznała, że od wielu lat nie słyszała żadnych nowych wieści na temat projektu, ponieważ całkowicie skupiła się na pracy nad serialem Fallout:
To zabawne, ale Fallout to naprawdę niezwykle absorbująca praca na pełen etat. Szczerze mówiąc, od co najmniej pięciu lat nie dostałam ani jednej aktualizacji dotyczącej filmu Bambi. Odeszłam od tego projektu, gdy zaczęłam pracować przy Fallout i nawet nie próbowałam sprawdzać, co się z nim dzieje.
GramTV przedstawia:
Autorka podkreśliła, że nadal kibicuje powstaniu filmu, jednak jej zaangażowanie w inne projekty sprawiło, że nie śledzi rozwoju produkcji:
Z przykrością muszę powiedzieć, że nie jestem właściwą osobą, by o tym mówić. Zawsze trzymam kciuki za film o Bambim, ale moja uwaga jest teraz całkowicie skupiona gdzie indziej i zwyczajnie nie jestem na bieżąco z tym, co dzieje się z projektem.
W ostatnich latach pojawiały się nieoficjalne doniesienia, że film mógł zostać anulowany po odejściu reżyserki Sarah Polley. Według wcześniejszych raportów scenariusz miał trafić do Disneya w 2022 roku, jednak brak dalszych informacji i kolejne odejścia twórców wzbudziły obawy o los produkcji. Lindsey Beer potwierdziła w 2023 roku, że również opuściła projekt, koncentrując się na innym filmie, co mogło pozostawić remake bez głównych twórców.
Nie oznacza to jednak, że Disney rezygnuje z aktorskich adaptacji swoich klasyków. Studio wciąż rozwija kolejne projekty, a już wkrótce do kin trafi nowa wersja Vaiany, natomiast Zaplątani znajdują się na etapie przygotowań do rozpoczęcia zdjęć.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!