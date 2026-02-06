Kolejny aktorski remake Disneya nie powstanie? Scenarzystka nie ma nowych informacji o projekcie od lat

W ostatnim czasie doszło do sporych porządków w bibliotece Disneya i wytwórnia skasowała dwie kontynuacje swoich hitów sprzed kilku lat, a także następne remake’i animacji. Wiadomo jedynie, że już powstaje live-action Zaplątanych i jest to jedyny projekt na bazie klasycznych animacji, który znajduje się w produkcji, poza Vaianą, która trafi do kin już wkrótce. Ten sam los nie spotka Bambi, czyli film zapowiedziany jeszcze w 2020 roku, który miał podążyć tę samą drogą, co Król Lew oraz Księga dżungli, a więc zaoferować fotorealistyczną grafikę CGI. Okazuje się, że zatrudniona do napisania historii scenarzystka nie słyszała żadnych nowych informacji o tym projekcie od wielu lat.

Bambi – aktorska wersja prawdopodobnie została skasowana

Do napisania scenariusza zaangażowano Genevę Robertson-Dworet oraz Lindsey Beer, natomiast za kamerą miała stanąć Sarah Polley. Od dłuższego czasu brakowało jednak konkretnych informacji o postępach, a najnowsze komentarze jednej z autorek nie napawają optymizmem.