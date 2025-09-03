Zaloguj się lub Zarejestruj

Perfect Dark stało o krok od ocalenia. Take-Two mogło przejąć grę

Patrycja Pietrowska
2025/09/03 09:00
Negocjacje z Take-Two miały być na zaawansowanym etapie.

Na początku lipca bieżącego roku informowaliśmy o anulowaniu gry Perfect Dark. Microsoft zamknął podówczas studio odpowiedzialne za tytuł. Okazuje się jednak, że produkcja mogła zostać uratowana.

Perfect Dark
Perfect Dark

Perfect Dark jednak mógł zostać uratowany

Nowy raport, sporządzony przez Jasona Schreiera dla agencji Bloomberg (via Insider Gaming), ujawnia, że gra Perfect Dark mogła zostać uratowana. Według jego ustaleń, studio Crystal Dynamics przeprowadziło redukcję personelu w ubiegłym tygodniu z powodu braku możliwości zabezpieczenia umowy z nowym wydawcą dla projektu. Embracer, obecny właściciel Crystal Dynamics, podobno znajdował się na zaawansowanym etapie negocjacji z Take-Two Interactive. Gdyby transakcja doszła do skutku, Take-Two miałoby przejąć grę od Xboxa i doprowadzić projekt do ukończenia.

GramTV przedstawia:

Niestety, rozmowy między podmiotami zakończyły się niepowodzeniem. Dokładniejsze szczegóły nie zostały ujawnione. Co więcej, wraz z anulowaniem projektu Perfect Dark, zamknięto także studio The Initiative. Mimo to, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, kierownictwo zarówno The Initiative, jak i Crystal Dynamics aktywnie poszukiwało wydawcy, który byłby skłonny przejąć grę. Prowadzono negocjacje z kilkoma firmami, lecz to właśnie rozmowy z Take-Two były najbardziej zaawansowane.

Choć obecnie szanse na powrót Perfect Dark na rynek wydają się niewielkie, nie można całkowicie wykluczyć takiej możliwości. Jako przykład wskazuje się losy Tango Gameworks, studia, które zostało zamknięte przez Xboxa po sukcesie gry Hi-Fi Rush, a następnie zostało zakupione przez Krafton, co umożliwiło mu ponowną pracę nad swoimi markami.

Źródło:https://insider-gaming.com/perfect-dark-reportedly-could-have-been-saved-after-cancellation/

News
Take-Two
Crystal Dynamics
anulowany
anulowanie
perfect dark
The Initiative
Embracer Group
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:53

Tak naprawdę nie wiemy czy to duża strata dla gamedevu... oczywiście, wielu graczy ostrzących sobie na to zęby z uwagi na oryginał pewnie miało spore nadzieje i czuje zawód. Ale należy pamiętać jaki jest klimat przy tworzeniu gier w ostatnich latach - czy na pewno chcemy widzieć dawne gry w nowej odsłonie dla "współczesnego odbiorcy"? Ja już po designie bohaterki widzę, że została stworzona wdg współczesnych trendów :P




