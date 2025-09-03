Perfect Dark stało o krok od ocalenia. Take-Two mogło przejąć grę

Na początku lipca bieżącego roku informowaliśmy o anulowaniu gry Perfect Dark . Microsoft zamknął podówczas studio odpowiedzialne za tytuł. Okazuje się jednak, że produkcja mogła zostać uratowana.

Nowy raport , sporządzony przez Jasona Schreiera dla agencji Bloomberg (via Insider Gaming ), ujawnia, że gra Perfect Dark mogła zostać uratowana. Według jego ustaleń, studio Crystal Dynamics przeprowadziło redukcję personelu w ubiegłym tygodniu z powodu braku możliwości zabezpieczenia umowy z nowym wydawcą dla projektu. Embracer, obecny właściciel Crystal Dynamics, podobno znajdował się na zaawansowanym etapie negocjacji z Take-Two Interactive. Gdyby transakcja doszła do skutku, Take-Two miałoby przejąć grę od Xboxa i doprowadzić projekt do ukończenia.

Niestety, rozmowy między podmiotami zakończyły się niepowodzeniem. Dokładniejsze szczegóły nie zostały ujawnione. Co więcej, wraz z anulowaniem projektu Perfect Dark, zamknięto także studio The Initiative. Mimo to, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, kierownictwo zarówno The Initiative, jak i Crystal Dynamics aktywnie poszukiwało wydawcy, który byłby skłonny przejąć grę. Prowadzono negocjacje z kilkoma firmami, lecz to właśnie rozmowy z Take-Two były najbardziej zaawansowane.

Choć obecnie szanse na powrót Perfect Dark na rynek wydają się niewielkie, nie można całkowicie wykluczyć takiej możliwości. Jako przykład wskazuje się losy Tango Gameworks, studia, które zostało zamknięte przez Xboxa po sukcesie gry Hi-Fi Rush, a następnie zostało zakupione przez Krafton, co umożliwiło mu ponowną pracę nad swoimi markami.