Nowy Assassin’s Creed skasowany przez Ubisoft. Jedna z odsłon asasynów nie doczeka się swojej premiery

To kolejna gra, która została skasowana przez Ubisoft w ostatnim czasie.

Niedawno Ubisoft przeszedł wielką restrukturyzację, w ramach której studio skasowało sześć gier, w tym remake Prince of Persia: Piaski Czasu. Okazuje się, że cięcia dotknęły również jedną z gier o asasynach. Mowa o nieogłoszonym projekcie o kryptonimie Assassin’s Creed League, czyli kooperacyjnej grze osadzonej w popularnym uniwersum. Produkcja miała być jednym z filarów powrotu trybów wieloosobowych do serii, jednak stała się kolejną ofiarą szeroko zakrojonej akcji anulowania nierokujących tytułów. Assassin’s Creed League skasowany. Gra ofiarą ostatnich cięć w Ubisofcie Z informacji przekazanych przez osoby związane ze studiem Ubisoft Annecy wynika, że zespół został niedawno poinformowany o wstrzymaniu prac nad grą. AC League było projektem kooperacyjnym dla czterech graczy, którzy mieli wspólnie wykonywać misje fabularne. Według planów akcja mogła rozgrywać się w tej samej feudalnej Japonii, w której osadzony jest Assassin’s Creed Shadows.

Początkowo Assassin’s Creed League rozwijano jako potencjalne rozszerzenie do Assassin’s Creed Shadows. Projekt miał zwieńczyć przepustkę sezonową i zaoferować zestaw fabularnych misji możliwych do ukończenia w kooperacji do czterech osób. Z czasem produkcja rozrosła się do zespołu liczącego około 85 deweloperów w Ubisoft Annecy. Projekt nie był jedynie eksperymentem połączenia serii Assassin’s Creed z kooperacyjną produkcją. Stanowił także ważny etap badań i rozwoju technologii kooperacyjnych w nowoczesnej wersji silnika serii. Ubisoft chciał dzięki niemu przywrócić rozwiązania pozwalające łączyć rozgrywkę jednoosobową z trybami wieloosobowymi, podobnie jak w Assassin’s Creed Unity czy Assassin’s Creed 4: Black Flag. W ostatnich miesiącach kierownictwo Ubisoft Annecy zaczęło jednak podważać status dodatku do Shadows. Produkcja okazała się zbyt rozbudowana jak na projekt rozszerzenia, dlatego rozważano alternatywne kierunki rozwoju. Jednym z pomysłów było przeniesienie zdobytego doświadczenia do innej, bardziej klasycznej odsłony Assassin’s Creed. Drugi plan zakładał zmniejszenie skali projektu i stworzenie mniejszej, samodzielnej gry kooperacyjnej wykorzystującej fragmenty świata z Shadows. To właśnie tę koncepcję rozwijano dalej, licząc na rozpoczęcie zamkniętych testów alfa w maju 2026 roku.

Sytuacja zmieniła się wraz z rosnącą rolą Ubisoft Vantage, spółki współfinansowanej przez Tencent, zarządzanej przez Charliego Guillemota oraz Christophe’a Derennesa. Od końca 2025 roku kierownictwo Ubisoft analizuje wszystkie trwające projekty w ramach reorganizacji struktury firmy i tworzenia tzw. Domów Kreatywnych. Szczególną uwagę poświęcono produkcjom powiązanym z najważniejszymi markami, czyli Assassin’s Creed, Far Cry oraz Rainbow Six. To właśnie po jednej z ostatnich wewnętrznych sesji testowych kierownictwo projektu AC League otrzymało informację o anulowaniu produkcji. Decyzję podjęto bez przeprowadzenia planowanych testów z udziałem graczy. Mimo zamknięcia projektu część jego dorobku ma przetrwać. Niewielki zespół został oddelegowany do przeniesienia opracowanych technologii do głównej wersji silnika Anvil oraz przygotowania koncepcji trybów kooperacyjnych, które mogłyby trafić do przyszłej dużej odsłony Assassin’s Creed. Celem jest stworzenie rozwiązań bardziej powtarzalnych i tańszych w produkcji niż AC League. Dla Ubisoft Annecy to już drugi anulowany projekt w krótkim czasie po resecie prac nad strzelanką PvE Pathfinder. Studio liczy około 270 pracowników, a ponad jedna czwarta zespołu pozostaje obecnie bez przypisanego projektu i czeka na nowe zadania. Warto przypomnieć, że w produkcji wciąż znajdują się inne gry z asasyńskiego uniwersum. Obok Assassin’s Creed Hexe studia Ubisoftu pracują również na wieloosobowym Assassin's Creed Invictus, a także Assassin’s Creed Black Flag Resynced, czyli remake’iem czwartej odsłony serii.

