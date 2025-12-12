Zaloguj się lub Zarejestruj

Tomb Raider Legacy of Atlantis zapowiedziany na TGA 2025. Lara Croft wraca z nowoczesną przygodą

Mikołaj Berlik
2025/12/12 03:37
Klasyka w nowym wydaniu – nowy Tomb Raider zachwyci fanów serii.

Podczas The Game Awards 2025 ogłoszono Tomb Raider Legacy of Atlantis, czyli nową przygodówkę z Larą Croft w roli głównej. Gra osadzona jest w okolicach wydarzeń z pierwszej odsłony serii z 1996 roku, a jednocześnie oferuje współczesny gameplay i wysokiej jakości oprawę graficzną.

Tomb Raider Legacy of Atlantis
Tomb Raider Legacy of Atlantis

Tomb Raider Legacy of Atlantis – wyzwania, zagadki i nowoczesne przygody

Lara Croft zmierzy się z wieloma wyzwaniami – odwiedzi różnorodne lokacje pełne zagadek, znajdziek oraz spotka przyjazne i wrogie postacie. Produkcja ma łączyć nostalgię dla klasycznych elementów serii z nowoczesnym podejściem do mechanik i oprawy wizualnej. Gra powstaje w kooperacji Crystal Dynamics oraz polskiego studia Flying Wild Hog, co gwarantuje solidną mieszankę doświadczenia i świeżych pomysłów.

GramTV przedstawia:

Premiera Tomb Raider Legacy of Atlantis przewidziana jest na 2026 rok na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, czyli rok wcześniej niż dwunasta odsłona Catalyst.

