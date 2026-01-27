Jej rola w filmie Dom dobry poruszyła wielu widzów. Aktorkę wyróżniono ważną nagrodą

W ubiegłym roku jednym z największych polskich hitów kinowych był Dom dobry Wojtka Smarzowskiego, który już dostępny w streamingu. Film odbił się szerokim echem nie tylko wśród widzów, ale i krytyków, a jedna z ról została właśnie oficjalnie doceniona przez środowisko filmowe.

Agata Turkot wyróżniona nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego

Podczas gali w warszawskim kinie Iluzjon ogłoszono laureatów tegorocznej Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego oraz Nagrody im. Bolesława Michałka. Pierwsze z wyróżnień, przyznawane młodym aktorom o wyrazistej osobowości artystycznej, trafiło do Agaty Turkot za jej kreację w Domu dobrym. Jury podkreśliło siłę i autentyczność jej występu, który był jednym z najmocniejszych punktów filmu Smarzowskiego.