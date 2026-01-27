Zaloguj się lub Zarejestruj

Jej rola w filmie Dom dobry poruszyła wielu widzów. Aktorkę wyróżniono ważną nagrodą

2026/01/27 13:50
Nagrodzono także ciekawe publikacje o tematyce filmowej.

W ubiegłym roku jednym z największych polskich hitów kinowych był Dom dobry Wojtka Smarzowskiego, który już dostępny w streamingu. Film odbił się szerokim echem nie tylko wśród widzów, ale i krytyków, a jedna z ról została właśnie oficjalnie doceniona przez środowisko filmowe.

Dom dobry
Dom dobry

Agata Turkot wyróżniona nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego

Podczas gali w warszawskim kinie Iluzjon ogłoszono laureatów tegorocznej Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego oraz Nagrody im. Bolesława Michałka. Pierwsze z wyróżnień, przyznawane młodym aktorom o wyrazistej osobowości artystycznej, trafiło do Agaty Turkot za jej kreację w Domu dobrym. Jury podkreśliło siłę i autentyczność jej występu, który był jednym z najmocniejszych punktów filmu Smarzowskiego.

O statuetkę im. Zbyszka Cybulskiego rywalizowali w tym roku także Bartłomiej Deklewa (Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej), Sebastian Dela (Błazny), Izabella Dudziak oraz Karolina Rzepa (oboje za role w Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej).

GramTV przedstawia:

Drugą z prestiżowych nagród – im. Bolesława Michałka – otrzymał Tadeusz Sobolewski za książkę Cannes: religia kina, wydaną przez Agorę. W gronie nominowanych znaleźli się również Grzegorz Fortuna Jr, autor publikacji o polskim rynku wideo w okresie transformacji, oraz Emil Sowiński, opisujący historię Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego.

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego przyznawana jest od 1969 roku i od dekad uchodzi za jedno z najważniejszych wyróżnień dla aktorów rozpoczynających karierę. W przeszłości otrzymywali ją m.in. Daniel Olbrychski, Krystyna Janda, Marcin Dorociński, Dawid Ogrodnik czy Magdalena Koleśnik.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




