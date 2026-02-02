Twórca skasowanego serialu nie zostawia suchej nitki na Netflixie

Showrunner postanowił nie gryźć się w język po ogłoszeniu decyzji o dalszych losach jego serialu.

Początek roku przyniósł kilka rozczarowujących decyzji Netflixa i platforma skasowała swoje seriale, a jedną z ofiar byli westernowi Odrzuceni. Pomimo głośnych nazwisk w obsadzie i niezłej oglądalności, serwis zdecydował się anulować serial już po pierwszym sezonie. Sprawa szybko nabrała rozgłosu, gdyż głos zabrał sam twórca projektu, Kurt Sutter, który publicznie oskarżył serwis streamingowy o kosztowną i jego zdaniem destrukcyjną serię decyzji. Odrzuceni – Kurt Sutter zarzuca Netflixowi pochopność decyzji przy skasowaniu serialu Odrzuceni zapowiadano jako klasyczną opowieść o władzy i lojalności na amerykańskim pograniczu połowy XIX wieku. W centrum historii znalazły się dwie kobiety stojące na czele rywalizujących rodzin. Jedna dysponuje pieniędzmi i wpływami, druga opiera swoją siłę na oddaniu ludzi, których wokół siebie zgromadziła. W głównych rolach wystąpiły Gillian Anderson oraz Lena Headey, co tylko podkręciło oczekiwania wobec serialu.

Odbiór okazał się jednak wyjątkowo chłodny. Produkcja zebrała bardzo słabe recenzje i obecnie może pochwalić się wynikiem około 30% na Rotten Tomatoes. Część krytyków bez ogródek uznała ją za przykład wszystkiego, co dziś nie działa w telewizji. Problemy potęgowały zakulisowe turbulencje. Sutter opuścił projekt na krótko przed zakończeniem zdjęć, tłumacząc to różnicami kreatywnymi. Ostatecznie pierwotnie planowany sezon został skrócony i wielokrotnie poprawiany w trakcie produkcji. Gdy informacja o skasowaniu serialu obiegła media, twórca postanowił zabrać głos. Na Instagramie opublikował wpis, który później został częściowo ocenzurowany, lecz jego sens pozostał czytelny. Drogi Netflixie, następnym razem, gdy strach zmusi was do wyboru algorytmu zamiast wizji twórcy, przypomnijcie sobie, jak taka decyzja potrafi rozmontować potencjalnie piękny projekt. Dla informacji. Akcjonariusze nie znoszą momentu, w którym dowiadują się, że ponad 150 milionów dolarów zostało zmarnowane na jeden serial w próbie naprawienia niepotrzebnych błędów wynikających z porażek przywództwa. To destrukcyjny trend zarówno dla Hollywood, jak i Wall Street.

W kolejnym poście Sutter poszerzył krytykę, odnosząc ją nie tylko do jednej platformy, ale do całej branży filmowej w Stanach Zjednoczonych: Nie udaję, że rozumiem wszystkie ekonomiczne czynniki, przez które nasze ulgi podatkowe są brutalnie słabsze niż w innych miastach i regionach. Ale kiedy praca jest coraz częściej przenoszona do tańszych miejsc, Hollywood zbliża się do losu wyschniętego miasteczka po wydobyciu ropy. Do pocztówkowego wspomnienia miejsca, w którym magia kiedyś się wydarzała. Potrzebujemy pieprzonego Feniksa, a na początek wystarczyłby nam agresywny wróbel z kilkoma jajkami w gnieździe. Choć wypowiedzi twórcy zostały złagodzone, przesłanie pozostaje jasne. Sutter zarzuca platformom streamingowym podporządkowanie decyzji algorytmom i panicznym korektom zamiast konsekwentnej pracy nad spójną wizją artystyczną. Jego zdaniem to droga, która prowadzi do marnowania ogromnych budżetów i wypalania kreatywnego potencjału całej branży. W przypadku Odrzuconych trudno nie odnieść wrażenia, że Netflix liczył na powtórzenie sukcesu innych serialowych imperiów budowanych wokół jednego, silnego autora, żeby tylko wspomnieć o Yellowstone od Taylora Sheridana. Tym razem jednak nie udało się osiągnąć takiego samego sukcesu, co nie znaczy, że Netflix nie będzie próbował w przyszłości.

