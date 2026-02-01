Jedno z najlepszych science ficiton ostatnich lat miało otrzymać kontynuację. Serial został po cichu skasowany

Osiem lat po premierze filmu Ulepszenie jego twórcy wreszcie zdradzili, dlaczego planowana serialowa kontynuacja nigdy nie wyszła poza wczesną fazę produkcji. Choć projekt doczekał się gotowego scenariusza, decyzje personalne na samej górze korporacyjnej hierarchii na platformie Peacock sprawiły, że ambitny sequel został skasowany, zanim rozpoczęto zdjęcia.

Ulepszenie – serial na podstawie filmu science fiction został skasowany

Jak ujawnił showrunner serialu Tim Walsh w rozmowie z serwisem Bloody Disgusting, wszystko było gotowe do startu prac na planie. Działał już pełny pokój scenarzystów, a scenariusze były napisane. Problem pojawił się w momencie zmian kadrowych w platformie Peacock, która miała odpowiadać za serial.