Jedno z najlepszych science ficiton ostatnich lat miało otrzymać kontynuację. Serial został po cichu skasowany

Anulowano oczekiwaną kontynuację genialnego filmu science fiction.
Osiem lat po premierze filmu Ulepszenie jego twórcy wreszcie zdradzili, dlaczego planowana serialowa kontynuacja nigdy nie wyszła poza wczesną fazę produkcji. Choć projekt doczekał się gotowego scenariusza, decyzje personalne na samej górze korporacyjnej hierarchii na platformie Peacock sprawiły, że ambitny sequel został skasowany, zanim rozpoczęto zdjęcia.
Ulepszenie – serial na podstawie filmu science fiction został skasowany
Jak ujawnił showrunner serialu Tim Walsh w rozmowie z serwisem Bloody Disgusting, wszystko było gotowe do startu prac na planie. Działał już pełny pokój scenarzystów, a scenariusze były napisane. Problem pojawił się w momencie zmian kadrowych w platformie Peacock, która miała odpowiadać za serial.
Mieliśmy pokój scenarzystów. Napisaliśmy scenariusze. Ale jak to często bywa w tej branży, ktoś wysoko postawiony w Peacock został zwolniony, przyszedł nowy decydent, uznał, że wie wszystko najlepiej, i skasował ten projekt.
Według Walsha serial miał iść w zupełnie innym kierunku niż film i mocniej eksplorować temat kontroli oraz resocjalizacji przy użyciu technologii:
Cały serial opowiadał o przestępcach, którym wszczepiano chip STEM, żeby ich zreformować. To było jak Mechaniczna pomarańcza, tylko z implantem STEM.
Twórca podkreślał, że planowana seria miała łączyć body horror z psychologicznym niepokojem i klasycznym dystopijnym science fiction. Taka wizja nie przekonała jednak nowych decydentów, którzy uznali, że projekt nie ma wystarczającego potencjału.
Film z 2018 roku opowiadał historię Greya Tracea, który po brutalnym napadzie traci sprawność, a jego żona ginie. Szansą na odzyskanie kontroli nad własnym ciałem okazuje się eksperymentalny implant sztucznej inteligencji o nazwie STEM. Dzięki niemu bohater nie tylko znów chodzi, lecz także zyskuje nadludzkie zdolności, które wykorzystuje w osobistej vendetcie. Produkcja szybko zyskała status kultowej i zebrała bardzo wysokie oceny, w tym 88% na Rotten Tomatoes zarówno od krytyków, jak i widzów.
