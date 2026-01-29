Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani już teraz zachwycają się postacią Grace w Resident Evil Requiem, choć nie wiedzą, kto się w nią wciela

Jakub Piwoński
2026/01/29 14:50
Capcom nie ujawnił nazwiska aktorki wcielającej się w Grace. A ta rola już teraz wydaje się być wielka.

Jakiś czas temu pisaliśmy o wyglądzie Leona w Resident Evil Requiem i o tym, jak twórcy dopracowali jego postać, tworząc dojrzałego weterana serii. Teraz uwaga fanów skupia się na drugiej, równorzędnej postaci – Grace Ashcroft, która wprowadza do gry świeżą perspektywę i dynamiczny duet z powracającym Leonem Kennedy.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem – kto wciela się w postać Grace?

Chociaż Capcom wciąż nie ujawnił, kto wciela się w Grace, fani są zachwyceni jej głosem i zachowaniem w materiałach z gry. Aktorka świetnie oddaje zarówno przerażenie bohaterki w obliczu koszmarów, jak i jej rosnącą więź z Leonem. W sieci pojawiają się nawet głosy, że jej kreacja zasługuje na nominacje do nagród aktorskich pod koniec roku.

Co bardzo ciekawe, wiele osób dostrzega podobieństwa między reakcjami Grace a tym, jak w Resident Evil 2 Remake przedstawiono Leona – co sugeruje, że między postaciami może powstać interesująca dynamika. Fani chwalą też, że Grace nie jest typową „bohaterką akcji”: jej strach, niepewność i emocje wprowadzają do gry nową warstwę realizmu i napięcia.

GramTV przedstawia:

Grace to pierwsza od dłuższego czasu nowa protagonistka w głównej części serii, a jej odbiór jest wyjątkowo ciepły. W połączeniu z Leona, który już teraz wzbudza sympatię jako doświadczony weteran, duet zapowiada się jako jedno z największych odkryć gry.

Na razie nie wiadomo, czy w grze pojawią się inne znane postacie. Reżyser Kōshi Nakanishi w ostatnim wywiadzie wspominał o relacji Leona i Ady, więc możliwe, że ten wątek zostanie rozwinięty. Jedno jest pewne – Grace już teraz stała się ulubienicą społeczności, a jej wprowadzenie daje fanom nadzieję na bardziej zróżnicowane i emocjonujące postacie w serii.

Źródło:https://www.thegamer.com/resident-evil-requiem-grace-voice-acting/

Jakub Piwoński

