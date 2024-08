Anulowane Lify By You na niepublikowanych wcześniej ujęciach. Gra wyglądała niezwykle obiecująco

Komentujący w mediach społecznościowych wpis internauci wyrażają nie tylko spore zaskoczenie tym, jak dobrze prezentują się screenshoty, ale również rozczarowanie, ponieważ projekt został przecież ostatecznie wyrzucony do kosza. Nadal nie pojawiło się również konkretnie wytłumaczenie powodów tej decyzji – wcześniej dowiedzieliśmy się jedynie, że „w grze brakuje kilku kluczowych obszarów”, a „droga prowadząca do wydania, którego byliśmy pewni, była zbyt długa i niepewna”.

Jak zauważył serwis PCGamer , użytkownik platformy X, SimMattically, udostępnił w mediach społecznościowych zebrane w jednym miejscu prace byłych artystów tworzących Life By You. Ujęcia pochodzą z portfolio Richarda Khoo , Erica Maki i Chrisa Lewisa . Dzięki opublikowanym pracom możemy przyjrzeć się nie tylko sylwetkom postaci, ale również różnym lokacjom zarówno na zewnątrz, jak i w środku budynków.

Warto jednak przy okazji przypomnieć, że były pracownik Paradox Tectonic, odnosząc się do tematu anulowania Life By You, przyznał, że zespół „radził sobie bardzo dobrze”. O utracie pracy i skasowaniu gry deweloperzy mieli natomiast dowiedzieć się z publicznego ogłoszenia.

Life By You miało zadebiutować w ramach wczesnego dostępu 4 czerwca 2024. Data ta stała się następnie nieaktualna, a nowy termin premiery nie został podany. Teraz, jak już wiemy, projekt nie ujrzy światła dziennego.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.