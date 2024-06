Life by You anulowane. Rywal The Sims od Paradox Interactive trafił do kosza

Mattias Lilja – dyrektor generalny Paradox Interactive – opublikował komunikat na oficjalnym forum , w którym poinformował, że Life by You zostało anulowane. Przedstawiciel szwedzkiej firmy podkreśla, że była to „niezwykle trudna decyzja”. Następnie Lilja postanowił wyjaśnić, dlaczego zdecydowano się zrezygnować z dalszych prac nad grą.

Pod koniec maja poinformowano o kolejnym opóźnieniu premiery Life by You we wczesnym dostępie . Nie podano wówczas nowego terminu debiutu wspomnianej produkcji. Wczoraj wieczorem w sieci pojawiła się natomiast zaskakująca informacja. Okazuje się bowiem, że firma Paradox Interactive zrezygnowała z dalszego rozwoju rywala serii The Sims.

Kilka tygodni temu postanowiliśmy wstrzymać się z wydaniem gry we wczesnym dostępie, aby ponownie ocenić Life by You, ponieważ wciąż czuliśmy, że w grze brakuje kilku kluczowych obszarów. Chociaż przedłużenie czasu było opcją, kiedy zrobiliśmy sobie przerwę, aby uzyskać szersze spojrzenie na grę, stało się dla nas jasne, że droga prowadząca do wydania, którego byliśmy pewni, była zbyt długa i niepewna – wyjaśnia Lilja.

Dyrektor generalny Paradox Interactive podkreśla, że Life by You miało „wiele mocnych stron”, a także zespół, który ciężko pracował nad rozwojem wspomnianej produkcji. Wydawca doszedł jednak do wniosku, że więcej czasu nie pozwoli deweloperom osiągnąć wersji, z której firma byłaby zadowolona. Dlatego też podjęto decyzję o anulowaniu projektu, co – jak podkreśla Lilja – jest „trudne i rozczarowujące” dla wszystkich osób zaangażowanych w rozwój gry.

Na koniec warto przypomnieć, że zapowiedź Life by You miała miejsce w marcu 2023 roku. Początkowo gra miała zadebiutować we wczesnym dostępie we wrześniu ubiegłego roku. Następnie premiera wspomnianej produkcji w Early Access była kilkukrotnie opóźniana, a teraz – jak się okazuje – projekt trafił do kosza.