Broń, która może skraść twoje serce. Niecodzienny symulator randkowy na Prima Aprilis

Z okazji Prima Aprilis, PUBG Battlegrounds dostało limitowany czasowo symulator randkowy o nazwie Winner Winner Romantic Dinner. Mimo iż projekt ten wydaje się być żartem primaaprilisowym, jest to w pełni grywalna produkcja, dostępna na stronie PUBG do 29 kwietnia. Gra została stworzona we współpracy ze studiem ReLU Games.