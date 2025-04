Twórcy Football Managera z dobrą wiadomością. Graczom łatwiej będzie się czekało na nową odsłonę

Jak już wiemy od dłuższego czasu, Football Manager 2025 nie doczeka się premiery - w tym roku ma zadebiutować odsłona na 2026 rok. Niedoszła tegoroczna odsłona spotkała się ze sporym opóźnieniem, co ze względu na sezon w futbolu jest dużo większym problemem, niż zazwyczaj. Na szczęście deweloperzy postanowili nie zostawić graczy z pustymi rękami i podzielili się pozytywną informacją.

Football Manager 2024 - gra zostanie z nami na dłużej

Sports Interactive wraz z SEGA postanowili, że Football Manager 2024 będący najpopularniejszą odsłoną serii w historii zostanie z graczami aż do premiery kolejnej gry. Oznacza to, że tytuł pozostanie w ofertach następujących usług: Apple Arcade, Xbox Game Pass, PlayStation Plus oraz Netflix. Dodatkowo, zarówno podstawowe, jak i poboczne wydania w postaci Football Manager 2024 Console i Football Manager 2024 Touch będą dostępne do zakupu na Steamie, w Epic Games Store, Microsoft Store, PlayStation Store oraz Nintendo eShop.