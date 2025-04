Rok temu śmialiśmy się z randkowego Palworld. Teraz wygląda na to, że to prawdziwa gra

Studio Pocketpair ponownie zaskoczyło swoją społeczność ogłoszeniem spin-offu w postaci symulatora randkowego. Gra nosi tytuł Palworld: More Than Just Pals i przedstawia perspektywę romantycznych interakcji z postaciami znanymi z głównej produkcji. Pierwsza zapowiedź tej nietypowej gry pojawiła się 1 kwietnia ubiegłego roku, co naturalnie skłoniło większość graczy do uznania jej za kolejny primaaprilisowy żart.

Palworld: More Than Just Pals okaże się rzeczywistością?

Niedawno opublikowany drugi zwiastun, któremu towarzyszy oficjalna strona gry na Steam, wzbudził spekulacje o autentyczności Palworld: More Than Just Pals. Według opisu na platformie Valve tytuł przeniesie graczy do Palpagos Private Academy, gdzie wcielą się w rolę nowego ucznia. Podczas szkolnego życia będą mieli okazję zawierać przyjaźnie z Pals, a następnie podejmować decyzje dotyczące charakteru tych relacji.