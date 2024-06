Studio Paradox Tectonic kończy działalność po anulowaniu gry Life by You

Paradox Interactive poinformowało o zamknięciu należącego do firmy studia Paradox Tectonic.

W maju dowiedzieliśmy się o kolejnym opóźnieniu premiery Life by You we wczesnym dostępie. Następnie dotarły do nas wieści o całkowitym anulowaniu projektu, który mógł stanowić konkurencję dla serii The Sims. Teraz Paradox Interactive podjął decyzję o zamknięciu studia, które pracowało nad tytułem.

Zamknięcie Paradox Tectonic po skasowaniu projektu Life by You Niedawno pojawiły się informacje dotyczące anulowania obiecującej produkcji, która mogła stać się rywalem dla serii The Sims. Premiera Life by You we wczesnym dostępie była kilkukrotnie opóźniania i ostatecznie zrezygnowano z dalszego rozwoju gry. Teraz firma Paradox Interactive wydała oświadczenie ujawniające, że studio Paradox Tectonic pracujące nad projektem zostanie zamknięte. To trudna i drastyczna wiadomość dla naszych kolegów z Tectonic, którzy ciężko pracowali nad wydaniem Life by You we wczesnym dostępie. Niestety, wraz z anulowaniem ich jedynego projektu musimy podjąć trudną decyzję o zamknięciu studia. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za ich ciężką pracę nad wprowadzeniem Paradox do nowego gatunku – przekazał Fredrik Wester, dyrektor generalny Paradox Interactive.

GramTV przedstawia:

Dyrektor generalny wspomniał również, że nad rozwojem Life by You czuwało w Paradox Tectonic 24 deweloperów. Prace nad grą trwały natomiast od 2019 roku. Niestety nie przekazano informacji dotyczących tego, jaka przyszłość czeka pracowników – czy zainteresowani mogą liczyć na zatrudnienie w szeregach Paradox, czy będą musieli całkowicie pożegnać się z pracą w tej firmie. Life by You zostało zapowiedziane w marcu 2023 roku. Pierwotnie produkcja miała zadebiutować w Early Access na komputerach osobistych we wrześniu ubiegłego roku. Premiera była jednak kilkukrotnie opóźniania, a ostatecznie projekt nie ujrzy światła dziennego. Jak wyjaśniał Mattias Lilja z Paradox Interactive, była to „niezwykle trudna decyzja”, a Life by You miało „wiele mocnych stron”.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.