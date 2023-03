Oficjalna zapowiedź Life by You. Paradox Interactive odpowiada na Simsy

Nie tylko studio Paralives próbuje stworzyć konkurencję dla serii The Sims. Przedstawiciele firmy Paradox Interactive oficjalnie zapowiedzieli symulator życia pod tytułem Life by You. Za opracowanie tytułu odpowiada nowo powstałe studio Paradox Tectonic. W skład wchodzi Rod Humble, czyli deweloper, który pracował w przeszłości nad The Sims 2.

Life by You to nowy symulator życia od Paradox Interactive

Na razie otrzymaliśmy tylko krótki teaser, który możecie zobaczyć powyżej. Dowiedzieliśmy się jednak, że pełna zapowiedź nastąpi już 20 marca. Pozostaje czekać!