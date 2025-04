Twórcy inZOI reagują na opinie graczy. Deweloperzy obiecują dynamiczny rozwój gry

Pod koniec marca w ręce graczy trafił nowy symulator życia od Krafton. InZOI osiągnęło ogromny sukces, bijąc rekord The Sims 4 w ciągu pierwszej dobry . Teraz deweloperzy przedstawiają plan na przyszłe aktualizacje, a także zapowiadają sposoby komunikacji ze społecznością.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przedstawionymi podczas ostatniej prezentacji, pierwotne założenia zakładały publikowanie większych aktualizacji co około dwa miesiące w ramach wczesnego dostępu do gry. Jednak twórcy, jako że mamy do czynienia z grą w Early Access, podjęli decyzję o wprowadzeniu częstszych, mniejszych poprawek typu hotfix, które będą reagować na zgłaszane problemy. Te krótkoterminowe aktualizacje będą miały węższy zakres niż duże, planowane wcześniej update’y.

Podkreślono, że zespół pragnie dotrzymać danego słowa w kwestii podejścia do wczesnego dostępu i jednocześnie wyrazić wdzięczność osobom, które zakupiły grę, poprzez kontynuowanie wydawania aktualizacji i utrzymywanie otwartej linii komunikacji. Obecnie głównym kanałem do zgłaszania uwag jest dedykowany serwer Discord gry inZOI. W przygotowaniu jest również specjalna ankieta, której celem będzie zebranie poglądów na temat przyszłych kierunków rozwoju gry i planowanych aktualizacji.

Na koniec przypomnijmy, że inZOI ukazało się we wczesnym dostępie 28 marca 2025 roku. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Graliśmy w inZOI. Symulator życia pełen potencjału, który nie zawsze wykorzystuje.