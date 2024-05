Rywal The Sims zalicza kolejne opóźnienie. Twórcy Life by You potrzebują więcej czasu

Paradox po raz kolejny opóźnia premierę Life by You.

Jakiś czas temu na horyzoncie pojawił się potencjalny konkurent dla serii The Sims – Life by You od Paradoxu . Symulator życia miał trafić na rynek 4 czerwca 2024 roku, jednak zainteresowani nie otrzymają tytułu w zapowiadanym terminie. Okazuje się bowiem, że gra zalicza kolejne opóźnienie , a twórcy potrzebują więcej czasu na dopracowanie produkcji.

Jak poinformowali na forum Paradoxu twórcy Life by You, tytuł nie zadebiutuje we wczesnym dostępie 4 czerwca 2024 roku. Wiceprezes firmy, Mattias Lilja, przekazał, że „potrzebny jest dodatkowy czas na prace nad grą”. Co jednak najistotniejsze – nie został podany nowy termin premiery.

Po długim namyśle z przykrością ogłaszamy, że zdecydowaliśmy się wycofać datę premiery Life by You we wczesnym dostępie, ustaloną wcześniej na 4 czerwca. Nie była to łatwa decyzja, zwłaszcza że rozumiemy oczekiwania i ekscytację ze strony graczy. Uważamy jednak, że potrzebny jest dodatkowy czas na prace nad grą. Chociaż chcielibyśmy zobowiązać się do nowego terminu premiery, uważamy, że rozsądniej jest wstrzymać się z deklaracjami, niż podać nową datę, której nie możemy być pewni. – przekazał Mattias Lilja.

Nie pozostaje zatem nic innego jak cierpliwie wyczekiwać na kolejne komunikaty ze strony studia. Wszystko wskazuje na to, że Life by You wymaga jeszcze dopracowania, a deweloperzy nie chcą oddawać w ręce graczy niedokończonego produktu. Na koniec warto przypomnieć, że premiera gry była już dwukrotnie opóźniana.