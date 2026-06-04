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Kto stworzy kolejną grę o Jamesie Bondzie? Sukces jeszcze nie przesądził losu 007: First Light

Jakub Piwoński
2026/06/04 11:30
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Amazon dyktuje warunki.

Niedawno pisaliśmy o wypowiedzi byłego wiceprezesa Bungie, Marka Noseworthy'ego, który studził oczekiwania graczy liczących na szybkie kontynuacje 007: First Light. Jego zdaniem współczesne gry AAA są zbyt drogie i skomplikowane, by kolejne odsłony mogły powstawać w dwuletnim cyklu. Teraz sprawa ewentualnej przyszłości marki jeszcze bardziej się rozjaśniła. Nie chodzi jednak o datę premiery kolejnej gry, lecz o to, kto w ogóle będzie za nią odpowiadał. Bo nie jest to takie oczywiste.

007: First Light
007: First Light

IO Interactive może nie stworzyć kontynuacji 007: First Light

Przypomnijmy, że 007: First Light zostało bardzo ciepło przyjęte przez graczy i krytyków. Gra zaliczyła bardzo mocny start. Produkcja studia IO Interactive, twórców serii Hitman, przedstawiła młodego Jamesa Bonda i otworzyła drogę do potencjalnych kolejnych historii osadzonych w tym uniwersum.

Nie jest jednak pewne, czy ewentualna następna gra będzie bezpośrednią kontynuacją First Light i czy IO Interactive, odpowiedzialne za ten sukces, w ogóle dostanie możliwość do pracy przy jej powoływaniu. Światło na tę kwestię rzucił Jeff Gatis, dyrektor generalny Amazon Gaming. W rozmowie z Polygon przyznał, że Amazon nie był bezpośrednio zaangażowany w powstanie First Light. Powód jest prosty – umowa między właścicielami marki James Bond a IO Interactive została podpisana jeszcze przed przejęciem praw do franczyzy przez Amazona.

GramTV przedstawia:

Nie stworzyliśmy First Light. Oczywiście mamy w nim udział, ponieważ obecnie jesteśmy właścicielami marki, ale przejęcie praw nastąpiło już po zawarciu umowy z IO Interactive – wyjaśnił Gatis.

Znacznie ciekawsze są jednak jego dalsze słowa. Przedstawiciel Amazona zasugerował bowiem, że przyszłe gry związane z Jamesem Bondem będą powstawać pod nadzorem MGM oraz Amazon Game Studios. To nie oznacza jeszcze końca współpracy z IO Interactive. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że duńskie studio będzie odpowiadać za wszystkie przyszłe projekty związane z agentem 007. W praktyce Amazon może zdecydować się zarówno na dalsze rozwijanie wizji zapoczątkowanej przez First Light, jak i stworzenie zupełnie nowych gier z udziałem Bonda. Dla fanów Jamesa Bonda oznacza to jedno – sukces 007: First Light prawdopodobnie nie będzie jednorazową przygodą. Ale teraz to Amazon rozdaje tu karty.

Źródło:https://insider-gaming.com/future-james-bond-games-will-be-led-by-amazon-and-mgm/

Tagi:

News
IO Interactive
James Bond
Amazon Game Studios
007
przyszłość
nowe gry
Amazon MGM Studios
007 First Light
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112