Kto stworzy kolejną grę o Jamesie Bondzie? Sukces jeszcze nie przesądził losu 007: First Light

Niedawno pisaliśmy o wypowiedzi byłego wiceprezesa Bungie, Marka Noseworthy'ego, który studził oczekiwania graczy liczących na szybkie kontynuacje 007: First Light. Jego zdaniem współczesne gry AAA są zbyt drogie i skomplikowane, by kolejne odsłony mogły powstawać w dwuletnim cyklu. Teraz sprawa ewentualnej przyszłości marki jeszcze bardziej się rozjaśniła. Nie chodzi jednak o datę premiery kolejnej gry, lecz o to, kto w ogóle będzie za nią odpowiadał. Bo nie jest to takie oczywiste.

IO Interactive może nie stworzyć kontynuacji 007: First Light

Przypomnijmy, że 007: First Light zostało bardzo ciepło przyjęte przez graczy i krytyków. Gra zaliczyła bardzo mocny start. Produkcja studia IO Interactive, twórców serii Hitman, przedstawiła młodego Jamesa Bonda i otworzyła drogę do potencjalnych kolejnych historii osadzonych w tym uniwersum.