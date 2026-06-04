Kto stworzy kolejną grę o Jamesie Bondzie? Sukces jeszcze nie przesądził losu 007: First Light

Niedawno pisaliśmy o wypowiedzi byłego wiceprezesa Bungie, Marka Noseworthy'ego, który studził oczekiwania graczy liczących na szybkie kontynuacje 007: First Light. Jego zdaniem współczesne gry AAA są zbyt drogie i skomplikowane, by kolejne odsłony mogły powstawać w dwuletnim cyklu. Teraz sprawa ewentualnej przyszłości marki jeszcze bardziej się rozjaśniła. Nie chodzi jednak o datę premiery kolejnej gry, lecz o to, kto w ogóle będzie za nią odpowiadał. Bo nie jest to takie oczywiste.
IO Interactive może nie stworzyć kontynuacji 007: First Light
Przypomnijmy, że 007: First Light zostało bardzo ciepło przyjęte przez graczy i krytyków. Gra zaliczyła bardzo mocny start. Produkcja studia IO Interactive, twórców serii Hitman, przedstawiła młodego Jamesa Bonda i otworzyła drogę do potencjalnych kolejnych historii osadzonych w tym uniwersum.
Nie jest jednak pewne, czy ewentualna następna gra będzie bezpośrednią kontynuacją First Light i czy IO Interactive, odpowiedzialne za ten sukces, w ogóle dostanie możliwość do pracy przy jej powoływaniu. Światło na tę kwestię rzucił Jeff Gatis, dyrektor generalny Amazon Gaming. W rozmowie z Polygon przyznał, że Amazon nie był bezpośrednio zaangażowany w powstanie First Light. Powód jest prosty – umowa między właścicielami marki James Bond a IO Interactive została podpisana jeszcze przed przejęciem praw do franczyzy przez Amazona.
GramTV przedstawia:
Nie stworzyliśmy First Light. Oczywiście mamy w nim udział, ponieważ obecnie jesteśmy właścicielami marki, ale przejęcie praw nastąpiło już po zawarciu umowy z IO Interactive – wyjaśnił Gatis.
Znacznie ciekawsze są jednak jego dalsze słowa. Przedstawiciel Amazona zasugerował bowiem, że przyszłe gry związane z Jamesem Bondem będą powstawać pod nadzorem MGM oraz Amazon Game Studios. To nie oznacza jeszcze końca współpracy z IO Interactive. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że duńskie studio będzie odpowiadać za wszystkie przyszłe projekty związane z agentem 007. W praktyce Amazon może zdecydować się zarówno na dalsze rozwijanie wizji zapoczątkowanej przez First Light, jak i stworzenie zupełnie nowych gier z udziałem Bonda. Dla fanów Jamesa Bonda oznacza to jedno – sukces 007: First Light prawdopodobnie nie będzie jednorazową przygodą. Ale teraz to Amazon rozdaje tu karty.
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