Splatoon Raiders z mocnym debiutem. Spin-off Nintendo odnosi sukces

Nowy tytuł dostępny wyłącznie na Nintendo Switch 2 zaliczył bardzo udany start. Zaledwie kilka dni po premierze Splatoon Raiders wskoczyło na pierwsze miejsce brytyjskiej listy sprzedaży gier, wyprzedzając między innymi Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Splatoon Raiders – szybki sukces po premierze

Splatoon Raiders zadebiutowało 23 lipca, a już w zestawieniu sprzedaży w Wielkiej Brytanii za tydzień zakończony 25 lipca zajęło 1. miejsce. To imponujący wynik, zwłaszcza że produkcja znacząco odbiega od formuły, z której słynie seria Splatoon. Zamiast wieloosobowych starć gracze otrzymali przede wszystkim przygodę dla jednego gracza. W nowym spin-offie bohaterowie z zespołu Deep Cut trafiają na tajemniczy archipelag Spirhalite Islands po katastrofie śmigłowca i wspólnie z graczem wyruszają na poszukiwanie skarbów.