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Splatoon Raiders z mocnym debiutem. Spin-off Nintendo odnosi sukces

Mikołaj Berlik
2026/07/28 17:30
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Poznaliśmy wyniki sprzedaży tytułu.

Nowy tytuł dostępny wyłącznie na Nintendo Switch 2 zaliczył bardzo udany start. Zaledwie kilka dni po premierze Splatoon Raiders wskoczyło na pierwsze miejsce brytyjskiej listy sprzedaży gier, wyprzedzając między innymi Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Splatoon Raiders
Splatoon Raiders

Splatoon Raiders – szybki sukces po premierze

Splatoon Raiders zadebiutowało 23 lipca, a już w zestawieniu sprzedaży w Wielkiej Brytanii za tydzień zakończony 25 lipca zajęło 1. miejsce. To imponujący wynik, zwłaszcza że produkcja znacząco odbiega od formuły, z której słynie seria Splatoon. Zamiast wieloosobowych starć gracze otrzymali przede wszystkim przygodę dla jednego gracza. W nowym spin-offie bohaterowie z zespołu Deep Cut trafiają na tajemniczy archipelag Spirhalite Islands po katastrofie śmigłowca i wspólnie z graczem wyruszają na poszukiwanie skarbów.

Splatoon Raiders nie jest jedynym tytułem Nintendo, który radzi sobie świetnie na rynku. W czołówce brytyjskiego zestawienia znalazły się również:

  • 1. Splatoon Raiders
  • 3. Tomodachi Life: Living the Dream
  • 6. Pokémon Pokopia
  • 15. Star Fox
  • 20. Mario Kart 8 Deluxe

GramTV przedstawia:

Na uwagę zasługuje szczególnie obecność Mario Kart 8 Deluxe, które mimo ponad dziewięciu lat od premiery wciąż utrzymuje się w czołowej dwudziestce najlepiej sprzedających się gier.

Jeszcze przed premierą wielu fanów zastanawiało się, czy odejście od sieciowej formuły Splatoona będzie dobrą decyzją. Pierwsze recenzje oraz wyniki sprzedaży sugerują jednak, że Nintendo trafiło w gusta graczy. Producent serii Seita Inoue wyjaśnił wcześniej, że po 11 latach pracy nad trzema głównymi odsłonami Splatoona zespół chciał spróbować czegoś nowego. Jednocześnie zapewnił, że Nintendo nie zamierza rezygnować z rozwijania sieciowej części marki, co wielu fanów odczytuje jako zapowiedź przyszłego Splatoon 4.

W Splatoon Raiders zagramy wyłącznie na Nintendo Switch 2.

Źródło:https://gamerant.com/splatoon-raiders-top-sales-uk/

Tagi:

News
Nintendo
wyniki
Splatoon
Nintendo Switch 2
Splatoon Raiders
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112