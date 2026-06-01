007: First Light jeszcze się nie zwróciło. Wiemy, ile kosztowała produkcja gry

Kilka dni temu informowaliśmy, że 007: First Light zaliczyło mocny start. Wspomniana produkcja w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery trafiła do naprawdę pokaźnej liczby graczy. Okazuje się jednak, że IO Interactive wydało małą fortunę na stworzenie najnowszej gry skierowanej do fanów Jamesa Bonda.

Ujawniono koszty produkcji gry 007: First Light

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez DR (dzięki Wccftech) IO Interactive pracowało nad swoją najnowszą produkcją przez 7 lat. Na wyprodukowanie 007: First Light duńskie studio wydało natomiast około 200 milionów dolarów. Oznacza to, że wspomniany tytuł jeszcze się nie zwrócił.