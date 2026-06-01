007: First Light jeszcze się nie zwróciło. Wiemy, ile kosztowała produkcja gry

Najnowsza produkcja IO Interactive musi trafić do znacznie większej liczby graczy.
Kilka dni temu informowaliśmy, że 007: First Light zaliczyło mocny start. Wspomniana produkcja w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery trafiła do naprawdę pokaźnej liczby graczy. Okazuje się jednak, że IO Interactive wydało małą fortunę na stworzenie najnowszej gry skierowanej do fanów Jamesa Bonda.
Ujawniono koszty produkcji gry 007: First Light
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez DR (dzięki Wccftech) IO Interactive pracowało nad swoją najnowszą produkcją przez 7 lat. Na wyprodukowanie 007: First Light duńskie studio wydało natomiast około 200 milionów dolarów. Oznacza to, że wspomniany tytuł jeszcze się nie zwrócił.
007 First Light musi więc osiągnąć sprzedaż na poziomie około 3,5 – 4 mln egzemplarzy, by grę można było uznać za rentowną. Najnowsza produkcja studia IO Interactive spotkała się jednak z ciepłym przyjęciem ze strony graczy i recenzentów, co potwierdzają m.in. średnie ocen na Metacritic czy opinie na Steam. Niewykluczone więc, że dzieło duńskie studia zacznie wkrótce przynosić zyski.
Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony – czytamy w opisie gry na Steam.
