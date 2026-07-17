Square Enix po cichu wydało kultowe RPG z PlayStation na Nintendo Switch 2. Gracze nie kryją rozczarowania

Powrót jednego z najlepszych jRPG końca lat 90. powinien ucieszyć fanów. Zamiast tego wywołał falę krytyki pod adresem Square Enix.

Square Enix bez większych zapowiedzi udostępniło na Nintendo Switch 2 grę Star Ocean: The Second Story R – remake kultowego RPG z 1998 roku, które pierwotnie zadebiutowało na pierwszym PlayStation. Choć sama premiera mogłaby być dobrą wiadomością dla miłośników gatunku, szybko okazało się, że decyzja wydawcy wywołała spore niezadowolenie.

Kultowe RPG z PS1 wróciło, ale jest pewien problem

Oryginalne Star Ocean: The Second Story zadebiutowało w 1998 roku i do dziś uchodzi za jedną z najlepiej wspominanych odsłon serii. W 2023 roku Square Enix przygotowało jego remake, który zebrał bardzo dobre recenzje dzięki odświeżonej oprawie graficznej w stylu HD-2D oraz licznym usprawnieniom rozgrywki.